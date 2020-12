Covid, Iva Zanicchi racconta la morte del fratello: “Ha sofferto troppo”

Grave lutto per Iva Zanicchi. Nei giorni scorsi la cantante, attrice e opinionista televisiva ha perso l’adorato fratello Antonio. Dopo aver dato l’annuncio sui social network la Zanicchi ha snocciolato qualche dettaglio in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv, non nascondendo rabbia e angoscia per la faccenda. Come spiegato dalla Zanicchi, Antonio è deceduto lo scorso 25 novembre, alle 9 di mattina, senza nessun parente accanto.

Antonio Zanicchi era ricoverato nello stesso ospedale di Vimercate dove qualche settimana prima era finita pure Iva per via di una polmonite bilaterale causata dal Covid-19. Se l’artista è riuscita a guarire con tenacia e determinazione, lo stesso non è stato possibile per Antonio, cardiopatico da tempo.

Alla rivista edita da Cairo Editore Iva Zanicchi ha confidato:

“Antonio è stato colpito dal Coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in modo devastante, in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una brutta agonia”

Antonio Zanicchi era un pensionato dell’Eni, con la passione per la pittura e la scrittura. L’uomo era molto legato alla sorella Iva tanto che quando ha capito che quelli erano i suoi ultimi giorni di vita ha voluto mandare un video messaggio alla cantante. Un filmato che Iva ha poi ottenuto dai medici che non sono riusciti a curare Antonio.

Anche la sorella di Iva Zanicchi è stata colpita dal Covid-19 ma le sue condizioni stanno migliorando così come quelle dell’ex opinionista del Grande Fratello. Entrambe le donne, però, sono distrutte per la scomparsa del caro Antonio. Iva ha assicurato che la loro vita non sarà più la stessa dopo questa terribile perdita.

Il compagno di Iva Zanicchi ha un tumore

Un 2020 da dimenticare per Iva Zanicchi. Prima della scomparsa dell’adorato fratello Antonio, Iva ha dovuto sostenere il suo compagno storico Fausto Pinna. La scorsa primavera il produttore musicale ha scoperto di avere un tumore. Una lotta che continua ancora oggi e che ha rafforzato la coppia.

Fausto Pinna ha 70 anni ed è un produttore musicale di origini sarde. Poco e nulla si sa della sua vita privata: l’uomo è assai riservato. La storia d’amore con Iva Zanicchi è nata a metà degli anni Ottanta, galeotto è stato uno studio di registrazione e alcuni amici in comune.

La Zanicchi ha però alle spalle un matrimonio con Tonino Ansoldi, (durato dal 1967 al 1985) dal quale ha avuto l’unica figlia, ormai grande, Michela. Un matrimonio che non ha lasciato il segno nell’interprete. In una vecchia intervista la Zanicchi ha confidato di aver tradito più volte l’ex marito mentre è sempre stata leale a Pinna.