Iva Zanicchi, grave lutto: è morto il fratello. L’annuncio: “Come un figlio”

È morto il fratello di Iva Zanicchi oggi, mercoledì 25 novembre. Antonio ha perso la vita a Vimercate e a dare l’annuncio ci pensa la stessa cantante, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Scendendo nel dettaglio condivide una foto che la ritrae in compagnia dell’adorato fratello, dandogli il suo addio pubblicamente. Iva confessa, sempre con questo doloroso messaggio, di aver amato Antonio come un figlio. Il 77enne era cardiopatico da molti anni ed era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale, più o meno quando la Zanicchi ha dovuto affrontare il problema legato alla polmonite bilaterale causata dal Coronavirus. Ma nelle ultime 48 ore per il povero Antonio la situazione è precipitata.

Qualche giorno fa, la Zanicchi faceva sapere al pubblico che suo fratello si trovava nell’ospedale di Vimercate e che era in condizioni abbastanza gravi, in quanto cardiopatico. La cantante aveva annunciato di essere molto presa dalla situazione che si era creata. Ed ecco che, purtroppo, Antonio non ce l’ha fatta e proprio oggi ha lasciato i suoi cari a causa del Covid-19 e della cardiopatia di cui soffriva da tempo. “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”, scrive Iva sotto la foto condivisa per dare il triste annuncio. La stessa Zanicchi aveva rivelato a La Stampa di aver contratto il virus, insieme ai suoi cari, durante la cresima del nipote di sua sorella. Infatti, anche i suoi fratelli erano stati infettati.

La sua preoccupazione era chiaramente legata, in particolar modo, ad Antonio. Come spesso è stato reso noto, chi ha delle gravi patologie ha difficoltà a superare i problemi causati dal virus. Iva è riuscita fortunatamente a vincere la sua lotta, ma si ritrova ora a dover dare un doloroso addio. Quando è risultata finalmente negativa al Covid, la Zanicchi aveva fatto sapere che sta molto meglio. Le sue condizioni di salute erano peggiorate, durante la sua lotta, tanto che i medici avevano ritenuto necessario il ricovero in ospedale. Mentre si trovava nella struttura ospedaliera aveva condiviso gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute con il pubblico che la segue.

I fan stanno cercando, in questo momento, di dare virtualmente tutto il loro affetto a Iva, commentando il triste annuncio sul social. Tra i vari commenti, è possibile notare anche quello di Cristiano Malgioglio.