Coronavirus: Iva Zanicchi è uscita dall’ospedale VIDEO

L’Aquila di Ligonchio torna a casa: è stata ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale dopo aver contratto il Covid-19

Sospiro di sollievo per Iva Zanicchi. L’artista ha finalmente lasciato l’ospedale di Vimercate dove è stata ricoverata di recente. L’80enne ha dato il grande annuncio su Instagram. Sul suo account social, seguito da ben 150 mila follower, si è mostrata accanto a medici e infermieri che l’hanno aiutata a guarire con pazienza e determinazione. Nel video che potete vedere più in basso la cantante, conduttrice e opinionista tv ha rimarcato la professionalità e bravura del personale medico. Iva è apparsa in ottima forma, segno che i momenti più difficili sono ormai solo un ricordo lontano.

Iva Zanicchi ha contratto il Coronavirus a inizio novembre e successivamente è stata ricoverata in ospedale per via di una polmonite bilaterale. L’ex presentatrice Mediaset ha definito medici e infermieri “ragazzi e ragazze meravigliosi” e li ha pubblicamente ringraziati per quanto fatto nei suoi confronti. La Zanicchi ha anche elogiato una dottoressa che l’ha seguita giorno e notte e le cantava addirittura Zingara, la sua celebre hit. Gli scorsi giorni Iva ha più volte rimarcato la pericolosità del Covid-19, sottolineando che è davvero una brutta bestia, subdola e meschina.

Oltre a Iva Zanicchi è risultato positivo al Coronavirus pure il compagno della cantante, il produttore musicale Fausto Pinna. Quest’ultimo la scorsa primavera ha scoperto di avere un tumore ma il virus non ha intaccato il suo sistema immunitario. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv la Zanicchi ha assicurato che il “marito” (non si sono mai sposati nonostante trent’anni di relazione) è stato per tutto il tempo asintomatico.

Iva Zanicchi è solo l’ultimo dei personaggi famosi che può tornare a casa dopo la dura lotta al Covid-19. In questi giorni sono tornati di nuovo alla quotidianità Carlo Conti e Gerry Scotti. Il primo era ricoverato a Firenze e una volta lasciato l’ospedale è anche riuscito a condurre da casa una puntata di Tu si que vales. Gerry è stato accudito dal personale medico di Milano ed è in attesa di riprendere i suoi impegni lavorativi.