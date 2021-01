Can Yaman piace a tutte, ma proprio a tutte. Alle ragazzine, alle donne più mature e anche a chi ha superato una certa età come Iva Zanicchi, arrivata alla soglia degli 80 anni. In una recente intervista per il settimanale Vero la cantante, conduttrice e opinionista televisiva ha ammesso di provare una certa attrazione per il turco, indubbiamente l’attore del momento.

Iva Zanicchi ha spiegato di aver scoperto Can Yaman grazie a Maria De Filippi. L’artista non ha mai seguito le serie tv che hanno reso famoso in Italia il 31enne, ovvero Bitter Sweet e Daydreamer, ma l’ha visto la prima volta a C’è posta per te. Can è stato infatti ospite del programma ben due volte: nel 2020 e nel 2021. Dopo averlo visto dalla De Filippi la Zanicchi è stata contattata da una sua amica coetanea che l’ha pregata di farle conoscere Yaman.

A tal proposito Iva ha raccontato:

“Figuratevi che questa poi è andata addirittura a Roma per vederlo e non ha mica 16 anni! A quel punto mi sono incuriosita”

La Zanicchi ha così cominciato a indagare sulla vita privata e professionale di Can Yaman e ha capito perché l’attore turco, nuova fiamma di Diletta Leotta, abbia così tanto seguito:

“Can fa sognare! Ormai con questa pandemia di s***o se ne parla ma non lo si fa quasi più. Lui ispira certi pensieri, un po’ come Kabir Bedi quando faceva Sandokan”

E non a caso Can Yaman sarà Sandokan in un remake della serie tv anni Settanta. Le riprese inizieranno a Roma la prossima estate e il giovane lavorerà accanto a Luca Argentero e Alessandro Preziosi, altri belli e tenebrosi ma made in Italy.

Iva Zanicchi ha aggiunto:

“Can è l’uomo della foresta, selvaggio, come quello che faceva Tarzan, anche lui uno che ti faceva venire pensieri maliziosi. Il tipo che magari non si lava neppure tanto, ma meglio, se profuma troppo perde tutto! Le signore lo guardano, sognano, e magari poi si trovano meglio anche quando fanno l’amore con il marito. Le fantasie aiutano a vincere la noia, no? Non c’è niente di male”

Iva Zanicchi ha però pubblicamente ammonito Can Yaman per quanto accaduto a Roma, fuori l’hotel dove ha alloggiato per qualche giorno. L’attore è stato multato per aver creato un assembramento insieme alle sue fan. A tal riguardo Iva è stata perentoria:

“La multa è stata giusta, ci vuole prudenza. Col Covid non si scherza, lasciatevelo dire da me che ci sono passata. È una brutta bestia, Can deve stare più attento”

A causa del Coronavirus è morto il fratello di Iva Zanicchi. Pure la cantante, la sorella e il marito Fausto Pinna hanno combattuto contro il maledetto virus ma oggi stanno bene.

Iva Zanicchi è la seconda Vip che fa apprezzamenti pubblici su Can Yaman: qualche mese fa si è sbilanciata Francesca Cipriani. La soubrette ha addirittura provato a corteggiare l’attore sui social network non ottenendo risposta.

Un’altra italiana è invece riuscita a fare breccia nel cuore di Can Yaman: la conduttrice Diletta Leotta. Da circa un mese i due si frequentano e secondo gli ultimi gossip Can vorrebbe traslocare in Italia per amore.