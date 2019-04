Iva Zanicchi a ruota libera: Gf, Isola dei Famosi e parole su Mara Maionchi

Iva Zanicchi, da poco arrivata come opinionista al Grande Fratello, si confessa in un’intervista. Cosa pensa dell’Isola dei Famosi e di Mara Maionchi

Iva Zanicchi è da poco approdata nel ruolo di opinionista nel reality show di Canale 5, Grande Fratello 16. La cantante si confessa in un’intervista al settimanale Oggi ed è un fiume in piena sui reality e su Mara Maionchi. Un attacco, anche se lieve, quello che l’aquila di Ligonchio ha lanciato verso la Maionchi, le due hanno infatti un antecedente, quello di Sanremo Young. Un episodio sgradevole lo ha definito la Zanicchi, sottolineando la grande differenza che la contraddistingue da Mara. Un nuovo ruolo quello che la cantante sta ora svolgendo, insieme a Cristiano Malgioglio è stata voluta fortemente da Barbara d’Urso per la 16 esima edizione del Gf. Si dice molto grata alla conduttrice e promette grande divertimento. E sull’Isola dei Famosi? Le sue dichiarazioni sono davvero forti.

Iva Zanicchi: Maionchi, Gf e Isola dei Famosi.

Un brutto episodio quello che Iva ricorda su Mara Maionchi. Parliamo della lite avvenuta qualche edizione fa a Sanremo Young. “Lei ad un certo punto tra la diretta e il fuori onda, mi guarda e sbotta: ‘Tu di musica non capisci un c…’. Io non mi sarei mai permessa“. “Siamo molto diverse“, ha continuato su Oggi, “Lei, secondo me, ha la parolaccia “montata di serie” sul personaggio. Io sono un po’ più pudica, però se mi scappa, mi scappa“. La Zanicchi dice la sua anche sull’Isola dei Famosi e il brutto momento di televisione di cui è stato vittima Riccardo Fogli.

“Non andrei mai per nessuna cifra”, ha svelato Iva Zanicchi sull’Isola dei Famosi

“Me lo hanno proposto ogni anno, tranne l’ultimo, da quando esiste: non andrei per nessuna cifra al mondo. Manca il cibo, ci sono i mosquitos… Devo litigare per un cocco? Figurati!“, ha commentato. Le sue parole sono poi continuate nei confronti di Riccardo Fogli, protagonista di un momento davvero brutto per la tv italiana. “La mancanza di rispetto nei confronti di Riccardo Fogli è stata una cosa tristissima“, ha dichiarato la Zanicchi, unendosi al pensiero dei telespettatori.