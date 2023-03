By

La cantante è stata scelta come giurata della quarta edizione dello show dopo la fortunata esperienza a Ballando con le Stelle

Gaffe di Iva Zanicchi alla prima puntata de Il Cantante Mascherato, in onda su Rai Uno sabato 18 marzo. La cantante è stata scelta da Milly Carlucci come giurata della quarta edizione dello show dopo la fortunata esperienza a Ballando con le Stelle. L’Aquila di Ligonchio è protagonista del programma insieme a Flavio Insinna, Serena Bortone, Francesco Facchinetti e Christian De Sica.

Tutto è partito dopo l’esibizione di Ciuchino, una delle maschere de Il Cantante Mascherato 2023. Secondo Iva Zanicchi ad indossare il costume è Cristiano Malgioglio. Non appena l’artista ha fatto il nome del collega è calato il gelo in studio. Zia Malgy, infatti, è quest’anno giudice di Amici, rivale in tv del format di Milly Carlucci. Quest’ultima, però, ha preferito replicare con la consueta classe ed eleganza…

“Non è possibile, sta lavorando su un’altra rete”, ha risposto Milly Carlucci sorridendo e senza nominare la trasmissione concorrente. Iva Zanicchi si è così accorta del suo errore: “Possiamo cancellare Malgioglio? Annulliamo Malgioglio!”. Tra l’altro Cristiano Malgioglio è già stato concorrente de Il Cantante Mascherato con il discusso costume di SoleLuna.

Non è la prima volta che a Il Cantante Mascherato si commettono scivoloni del genere. Alla prima edizione dello show, andata in onda nel 2020, l’ex giurata Ilenia Pastorelli ha nominato più volte Pupo dimenticando che all’epoca il cantante toscano era opinionista al Grande Fratello Vip su Canale 5. Anche quella volta Milly Carlucci è rimasta professionale, senza battere ciglio.

Gaffe che, oggi come allora, non piacciono particolarmente al pubblico. Sui social network tanti, tantissimi, si sono lamentati della scarsa informazione mostrata in questo caso da Iva Zanicchi.

La rivalità tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Ancora una volta Milly Carlucci e Maria De Filippi sono rivali in televisione con i loro programmi. Dopo tre fortunate edizioni al venerdì sera la Rai ha deciso di spostare Il Cantante Mascherato al sabato, contro Amici. Milly non si è tirata indietro davanti a questa nuova sfida ma nelle ultime interviste rilasciate alla stampa ha più volte rimarcato che non esiste alcuna rivalità con la collega di Mediaset che, al contrario, stima profondamente.