Ilenia Pastorelli, gaffe su Pupo a Il Cantante Mascherato: gelo in studio

Imbarazzo a Il Cantante Mascherato: Ilenia Pastorelli tira in ballo Pupo, opinionista del Grande Fratello Vip

Ilenia Pastorelli ha portato tutta la sua verve comica e vivacità a Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Rai Uno. Come gli altri giurati – Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Guillermo Mariotto – la vulcanica romana è stata invitata nella prima puntata del programma ad indovinare chi si nasconde sotto la maschera del Coniglio. La Pastorelli ha tirato in ballo Pupo, lasciando tutti senza parole. E sì perché Enzo Ghinazzi – questo il vero nome dell’artista toscano – è contemporaneamente in onda su Canale 5 col Grande Fratello Vip, dove è il nuovo opinionista accanto a Wanda Nara.

La reazione di Milly Carlucci al gesto della giurata Ilenia Pastorelli

Il nome tirato in ballo da Ilenia Pastorelli ha fatto letteralmente calare il gelo nello studio de Il Cantante Mascherato. Nessuno si aspettava un accenno così evidente alla concorrenza e Milly Carlucci ha preferito non commentare. Solo Francesco Facchinetti ha replicato con una risata e la Pastorelli non si è fermata. Ilenia ha tirato in ballo Pupo pure per la maschera del Mostro: proposta che la Carlucci ha accettato senza battere ciglio. Un gesto che invece ha infastidito parecchio il pubblico, che sui social network sta seguendo con passione il nuovo format della Rai importato dalla Corea.

Il pubblico a casa non ha approvato il gesto di Ilenia Pastorelli

“Ma queste stupide battute su Pupo? E lo scegli sapendo che è in diretta su Canale 5? Ma ci prendete per il c**o?”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Milly Carlucci nera quando Ilenia Pastorelli ha detto Pupo, dato che ora rappresenta la diretta concorrenza”, ha notato qualcun altro. “La giuria dovrebbe essere un po’ più seria però. Buttare nomi a casaccio. Come fa a dire Pupo se sa benissimo che in questo momento è su Canale 5? Queste cose mi fanno passare la voglia di vedere il programma”, ha aggiunto un altro utente.