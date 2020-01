Chi sono i concorrenti de Il Cantante Mascherato: tutti gli indizi, quante puntate sono e dove rivedere le repliche

Il 10 gennaio parte su Rai Uno una delle novità più attese: Il Cantante Mascherato! Si tratta di un format coerano che sta spopolando in tutto il mondo e che Milly Carlucci ha deciso di testare anche in Italia. Proprio perché si tratta di un esperimento, per questa prima edizione sono previste solo quattro puntate. Ogni puntata andrà in onda – salvo cambiamenti dell’ultima ora – ogni venerdì sera su Rai Uno mentre le repliche vengono trasmesse ogni domenica sera, alle 21.10, su Rai Premium.

Chi si nasconde dietro le 8 maschere de Il Cantante Mascherato

I concorrenti della prima edizione de Il Cantante Mascherato sono 8. Queste le maschere del programma: il mastino napoletano, il leone, il coniglio, il mostro, l’angelo, l’unicorno, il barboncino, il pavone. Stando agli indizi forniti da Milly Carlucci tutti i concorrenti mascherati vantano complessivamente:

-46 partecipazioni al Festival di Sanremo;

-5 vittorie al Festival di Sanremo;

-250 milioni di dischi venduti;

-70 programmi televisivi condotti;

-25 film girati;

-107 album pubblicati;

-milioni di ore televisive;

-concerti in tutto il mondo;

La conduttrice Rai ha poi aggiunto ulteriori indizi:

un concorrente ha condotto più di 20 programmi;

i vip provengono da 6 differenti regioni italiane

nel complesso hanno scritto dieci libri

I probabili concorrenti de Il Cantante Mascherato

“I nostri concorrenti sono tutti personaggi famosissimi la cui voce è talmente nota da divenire un indizio utile per poterli riconoscere, quindi la musica e il repertorio musicale ci consentiranno di nasconderli. Ognuno interpreterà brani profondamente diversi da quelli della sua storia artistica, in modo da non poter essere riconosciuto“, ha spiegato Milly Carlucci. Secondo le indiscrezioni e ipotesi che circolano in giro dietro le maschere del programma potrebbero nascondersi: Orietta Berti, Valerio Scanu, Belen Rodriguez, Lorella Cuccarini, Gabriel Garko, Riccardo Fogli, Enrico Ruggeri, Anna Tatangelo, Alberto Matano, Cristina D’Avena, Fausto Leali, Marcella Bella.

Maschere Il Cantante Mascherato: tutti gli indizi

Di seguito tutti gli indizi sulle varie maschere del Cantante Mascherato:

Mastino: napoletano, pizzaiolo, simpatico

Unicorno: il suo habitat naturale è il bosco

Pavone: di grande bellezza anche sotto la maschera

Mostro: buffo è simpatico, ha un gran rapporto con i bambini

Leone: è stato ripreso fra importanti rovine; è abituato a tenere la scena, come un vero re

Angelo: nasconde un’anima nera e problematica; è elegante ed enigmatico

Barboncino: proviene da una famiglia importante e avrà un futuro roseo; è preziosissimo e ha grinta da vendere

Coniglio: è un tipo tosto, rock, biker; tutti si innamoreranno di lui; in scena le signore hanno detto: “Accidenti che f**o!”

Come funziona il meccanismo de Il Cantante Mascherato

Sotto ogni maschera si celano otto personaggi famosi: al termine di ogni puntata, dopo le loro esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, rivelando a tutti chi è. Solo pochissime persone che lavorano allo show conoscono le loro reali identità, avvolte nel mistero persino nel backstage: per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i concorrenti devono infatti indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico. Assolutamente vietato parlare con altre persone, tant’è che sui loro abiti scuri c’è la scritta “Non parlarmi”. Inoltre, nessuno dei concorrenti sa chi si nasconde dietro le altre maschere.