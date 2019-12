Matano nel cast del Cantante Mascherato? La risposta del conduttore

Il conduttore de La vita in Diretta è tra i concorrenti del prossimo programma di Milly Carlucci?

Milly Carlucci ha fatto una sorpresa ad Alberto Matano, presentandosi all’improvviso nello studio de La Vita In Diretta. La conduttrice di Rai 1 ha presentato l’ultima tappa di Ballando Con le Stelle On Tour a Roma. Con l’occasione, però, ha svelato alcune anticipazioni anche sul suo prossimo programma, Il Cantante Mascherato, di cui si sa ancora pochissimo. Nelle ultime settimane, sul profilo social della regina di Ballando, sono state pubblicate delle foto molto particolari, ritraenti delle maschere coloratissime dietro le quali si nascondono otto concorrenti famosissimi. Matano ha colto la palla al balzo per dire la sua su una voce che gira da qualche settimana: ci sarà anche lui? La sua risposta lascia un velo di mistero.

Alberto Matano parteciperà a Il Cantante Misterioso? “Chi può dirlo!”

Come si evince dal titolo, Il Cantante Mascherato è un programma che si basa sul canto e sul mistero. I nomi dei concorrenti, infatti, non sono stati svelati perché sarà il pubblico a dover scoprire di chi si tratta. Stando ad alcune voci di corridoio, Alberto Matano potrebbe essere stato chiamato a far parte del cast: “Mi chiedono: è vero che potrai fare The Mask Singer? Chi può dirlo! Io effettivamente so cantare”. Insomma, una risposta che non rivela granché. Infondo non ci si poteva aspettare di più visto che chi è coinvolto nel gioco ha l’obbligo di mantenere il segreto fino alla fine.

Il Cantante Misterioso: le anticipazioni di Milly Carlucci

Il cast del programma sarà composto da otto Vip mascherati, di cui conosceremo pochissimi dettagli se non uno, molto importante: la voce. Milly Carlucci ha dato qualche anticipazione: “I protagonisti si sfideranno cantando di puntata in puntata. Alla fine di ogni appuntamento ci sarà qualche eliminazione e solo in quel momento sapremo chi si nasconde all’interno della maschera”.