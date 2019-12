Milly Carlucci: “Nessuna diffida per Maria De Filippi, ecco la verità”

Milly Carlucci interviene sulla diffida che avrebbe fatto ad Amici Celebrities perché copia di Ballando con le stelle

Milly Carlucci è una delle signore della televisione italiana ed è stata, possiamo affermalo con sicurezza, una delle prime a portare in televisione personaggi più o meno famosi a esibirsi in una gara tra di loro. Ballando con le stelle è giunto oramai alla quattordicesima edizione e sta già scaldando i motori per quella dell’anno che verrà. Il grande successo del programma ha fatto sì che nascessero molte altre trasmissioni ricalcate sullo stesso format. L’ultimo caso riguarda Amici Celebrities il programma di Mediaset condotto da Maria De Filippi (con la staffetta di Michelle Hunziker). Nello show i vip dovevano misurarsi e sfidarsi in esibizioni canore e di ballo. E sul ballo sono nate le polemiche tra Mediaset e la Rai che hanno coinvolto anche le due regine del sabato sera italiano. Ma è tutta la verità? Milly Carlucci ha detto la sua chiarendo qualche dubbio.

Le parole di Milly su quanto successo tra Rai e Mediaset: “Doveva restare una comunicazione privata tra avvocati”

In un’intervista al Corriere della Sera Milly Carlucci ha spiegato come sono andate realmente le cose: “Mediaset aveva fatto un accordo — evitando di versare molti milioni di danni — in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando nei suoi programmi tv. Ora, uno degli elementi costitutivi è vedere un famoso con un maestro che gli insegna a ballare. La cosa è semplice: se firmi una documento, un senso ce l’ha. Non è polemica, è rispetto delle cose scritte. E riguarda Mediaset, non Maria”. E all’ennesima domanda sulla sua rivalità con Maria De Filippi, la Carlucci risponde così: “Quello è un folclore giornalistico che, tutto sommato, ha fatto bene a entrambe… L’Italia vive di Guelfi e Ghibellini, di Coppi e Bartali… il derby del sabato sera ha illuminato entrambe le reti”.

Milly Carlucci e Maria De Filippi: le prossime sfide del sabato sera

Come i leggendari Coppi e Bartali anche le due campionesse della televisione italiana si sfideranno nel corso di questa stagione televisiva. Milly infatti inizierà la conduzione di un nuovo show dal titolo Il Cantante Mascherato mentre Queen Mary racconterà le emozioni della gente con C’è Posta per Te. Chi la spunterà? Non resta che seguire queste due ottime professioniste.