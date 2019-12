Il Cantante Mascherato concorrenti: chi sono le maschere, le ultime indiscrezioni

Concorrenti Il Cantante mascherato: le ultime indiscrezioni sui protagonisti

Stiamo aspettando tutti l’inizio del Cantante Mascherato, talent show di Rai Uno che, condotto da Milly Carlucci, inizierà il 10 gennaio tra grandi aspettative. Si tratta in effetti della prima versione italiana di The Masked Singer, programma che all’estero ha riscosso gran successo e che ha già fatto molto parlare di sé qui in Italia. Le puntate saranno ben quattro e il gioco è semplice: si esibiranno otto cantanti, nascosti dietro ad altrettante maschere, e alla fine un voto combinato tra giuria, social network e televoto deciderà chi dovrà abbandonare lo show; solo allora si potrà sapere chi si nasconde dietro a ogni maschera. Ed è proprio di questo che stiamo per parlarvi.

Il Cantante mascherato cast, l’elenco dei possibili partecipanti

Stando alle ultime indiscrezioni pubblicate da Tvblog del cast dovrebbero far parte alcuni tra i seguenti Vip:

Anna Tatangelo;

Beppe Convertini;

Bianca Guaccero;

Frank Matano;

Gabriel Garko;

Lorella Cuccarini;

Massimo Ranieri;

Orietta Berti;

Riccardo Fogli;

Serena Autieri;

Sergio Assisi.

Non sappiamo molto altro, anche perché gli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, da dove lo show sarà trasmesso, sono blindatissimi e in pochi sono a conoscenza dell’identità dei concorrenti; Tvblog tuttavia ha azzardato qualche anticipazione: Ranieri dovrebbe aver scelto la maschera del Leone, la Tatangelo quella del Barboncino e la Autieri quella del Pavone.

Quali sono le maschere del Cantante Mascherato?

Ricordiamo intanto le altre maschere: oltre al Leone, al Barboncino e al Pavone prenderanno parte allo show il Mastino, l’Angelo, il Mostro, il Coniglio e l’Unicorno. Tutti vivranno quasi un mese isolati nel camerino perché non dovranno sapere gli uni le identità degli altri. Lo show a noi sembra davvero un bel prodotto, anche per il sol fatto che propone qualcosa di realmente diverso nella televisione italiana; vedremo se la conduzione della Carlucci e le scelte autoriali riusciranno a conquistare davvero il pubblico. Restate con noi!