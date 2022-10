Clamorosa caduta per Eleonora Giorgi a Italia Sì, programma del sabato pomeriggio di Rai Uno condotto da Marco Liorni. L’attrice, durante la diretta del 29 ottobre, nell’entrare in studio si è schiantata letteralmente al suolo, di faccia. Non chiaro che cosa sia stato a farle perdere l’equilibrio, forse un gradino non visto. Chiaro invece l’esito del suo ingresso: una rovinosa cascata per terra. Fortunatamente la donna ha avuto i riflessi pronti e non ha riportato alcun danno, riuscendo ad attutire l’impatto con le mani. Immediatamente Liorni e gli addetti della trasmissione si sono sincerati circa le condizioni di salute della Giorgi, la quale ha rassicurato tutti. In studio ci sono stati attimi di gelo, sia tra il pubblico sia tra chi lavora al talk in quanto l’urto è stato poderoso e violento. Fortunatamente niente di irreparabile e grave. Naturalmente l’episodio, in un amen, ha fatto il giro dei social, divenendo virale. Anche il figlio di Eleonora, Paolo Ciavarro, ha commentato l’accaduto.

“Non mi sono fatta niente!”, si è affrettata a dichiarare l’interprete. Liorni, compreso che non si è fatta male, ha tirato un sospiro di sollievo e ha aggiunto: “Si è tirata su velocissimamente, come se nulla fosse accaduto”. La Giorgi ha risolto l’impasse con una battuta, strappando dei sorrisi allo studio: “Non l’ho visto (il gradino, ndr), ho guardato te, Marco, e sono rimasta abbagliata. Beh, poi è divertente… Adesso i figli mi sfotteranno stasera, perché lo metteranno su Instagram! Mi diranno: ‘Mamma, non ti si può mai lasciare da sola’. Scusatemi per l’incidente”.

Detto, fatto: Paolo Ciavarro si è messo a spernacchiare mamma con un post su Instagram, facendo dell’ironia, anche su se stesso ricordando di quando cadde ad Amici di Maria De Filippi. “Vizio di famiglia”, ha chiosato il compagno di Clizia Incorvaia che, inoltre, sotto a un altro post che ha pubblicato il ‘volo’ di mamma Giorgi, ha piazzato delle emoticon che ridono a crepapelle, scrivendo “in loop”. Quindi sì, Eleonora aveva ragione: i suoi figli la sbertucceranno da qui all’eternità

Dopo la rovinosa caduta e dopo che è tornata la calma in studio a Italia Sì, Eleonora ha potuto iniziare la chiacchierata con Liorni. In primis ha parlato del nipotino, cioè il figlio avuto da Paolo e Clizia: “Gabriele ha 8 mesi e mezzo e ho l’onore di fargli da babysitter – ha raccontato –. Il punto è che gli elettrodomestici di oggi sono moderni, a cominciare dal biberon… Così finisce che chiamo i genitori per chiedere loro cosa debba fare. Non parliamo poi del passeggino: quest’estate volevo tirare su il bambino, ma non trovavo nessun perno. Era nel manico. Semplifichiamo!”.

Spazio poi al legame che lega il figlio all’influencer siciliana, un amore nato al Grande Fratello Vip: “Io, appartenendo allo spettacolo, so che è molto difficile a un certo punto distinguere ciò che vi fa parte e ciò che non vi fa parte. Eppure, mi sono accorta subito del sentimento”. “Qualsiasi madre guardando gli occhi del proprio figlio lo capisce. Quando sono stata invitata nella Casa e Paolo mi è venuto incontro, pensavo avesse 40 di febbre: scottava, aveva gli occhi carichi. Era proprio cotto!”, ha concluso. Viva l’amore!