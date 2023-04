Effetto nostalgia per la passata edizione de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi torna nello studio di Canale 5 e si è subito collegata con l’Honduras presentando i nuovi naufraghi. I telespettatori non riescono a dimenticare e a non pensare ad alcuni dei concorrenti della scorsa edizione. Sui social network il pubblico continua a parlare di Edoardo e Guendalina Tavassi. I due fratelli sono entrati nel reality in coppia e hanno conquistato la maggior parte dei telespettatori, ottenendo un grande successo.

Con loro anche Nicolas Vaporidis, il quale è stato poi vincitore dell’edizione 2022. E sui social mentre va in onda la diretta della prima puntata della nuova stagione si continua a parlare proprio di loro. Inoltre, appare anche qualche foto che ritrae insieme a questi grandi protagonisti Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Un gruppo che ha appassionato i telespettatori, di cui oggi si sente la mancanza. Va detto che questa è solo la prima puntata della nuova edizione e il pubblico avrà modo di affezionarsi ai nuovi naufraghi.

Nel frattempo, mentre i telespettatori ricordano sui social i Tavassi e Vaporidis, proprio loro decidono di commentare la diretta de L’Isola dei Famosi 2023. Guendalina scrive sul suo profilo Instagram che tornerebbe in Honduras “solo per prendere un po’ di sole e perdere 4 kg”. Subito dopo, con un video che la ritrae insieme al suo compagno ‘Cuore’ Federico Perna, l’ex naufraga riprende il momento in cui Marco Mazzoli e Paolo Noise si buttano in mare dall’elicottero.

I due conduttori radiofonici indossano delle parrucche, per ricordare con ironia i Cugini di Campagna, Silvano Michetti e Nick Luciani. Il primo ha segnato un record subendo una squalifica a causa di una bestemmia, poco dopo essere approdato in Honduras. “Sta facendo uno dei Cugini di Campagni, pensa se per fare l’imitazione adesso”, ironizza Guendalina su Instagram.

Tavassi ricorda il momento in cui è approdata lei sull’Isola, durante il quale aveva la tachicardia. Intanto, anche suo fratello Edoardo dimostra che sta seguendo la prima puntata della nuova edizione. “Ecco che inizia L’Isola. Io che ci sono stato posso dare un solo consiglio dal mio cuore a tutti i naufraghi: Ora sono ca**i vostri”, afferma ridendo Tavassi, da poco uscito dal Grande Fratello Vip 7.

L’ex naufrago, che anche nella Casa di Cinecittà è stato un grande protagonista, condivide una foto che lo ritrae a fianco di un suo caro amico, Nicolas Vaporidis. Si sono conosciuti in Honduras e lì è nata una bellissima amicizia che dura ancora oggi. “Un po’ di nostalgia, ma a casa si sta meglio”, scrive Edoardo Tavassi pubblicando una foto che lo ritrae con Vaporidis. Quest’ultimo fa sapere al pubblico che sta seguendo la diretta e con un cuore risponde al suo amico.

“Io e Michael Jackson. Nostalgia”, scrive ancora Edoardo, questa volta con una foto che lo ritrae con sua sorella Guendalina. Sui social network non passano inosservati questi messaggi e i telespettatori che si sono affezionati a questi tre ex naufraghi ammettono di avere anche loro nostalgia.

Confessione: l'anno scorso ho pianto per la vittoria di Nicolas Vaporidis. Non avrei accettato un finale diverso ❤ #isola — Fabiana Alba (@__Fabiana___) April 17, 2023

E poi vabbè ci sono loro e che lo diciamo a fa un uragano di risate i fratelli Tavassi ????❤️‍????#incorvassi #isola pic.twitter.com/e1L7YOyH8y — Nalinwonderland ???????? (@Nanny904) April 17, 2023

ok bene la prossima coppia sono i fratelli tavassi giusto?#isola pic.twitter.com/H3Rmx9pJtZ — ~iaia in corva era (@SAIICHECEE) April 17, 2023