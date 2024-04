Isola, Greta è un fiume in piena contro Artur

All’Isola dei Famosi gli scontri continuano. Dopo il furto dello spray antizanzare sembra che Greta Zuccarello sia particolarmente insofferente nei confronti di Artur Dainese.

In questi giorni tra i naufraghi c’è stato un importante litigio tra il giovane e il gruppo. In molti lo hanno accusato di aver rubato qualcosa che dovrebbero usare tutti e in particolar modo Edoardo Franco ha svuotato il suo sacco, mentre Greta ha fatto una proposta inusuale. Infatti la maggioranza ha votato per togliergli l’incarico da leader che aveva ottenuto insieme ad Aras Senol.

Ma non è finita qui, in queste ore c’è stato un altro litigio tra la ragazza e Artur. Lei l’ha accusato di essere prepotente e che, mentre era leader insieme all’attore turco, non gli lasciava mai prendere decisioni. Ma il giovane non ci sta, secondo lui ogni pretesto è buono per dargli le colpe. In modo tale che poi il gruppo sa chi nominare.

Dunque, dopo l’abbandono di Pietro Fanelli, sembra che il gruppo abbia trovato un nuovo capro espiatorio, ma lui non ci sta e non ha paura delle nomination. Per questo ha deciso che continuerà per la sua strada.

Anticipazioni della puntata di questa sera

Questa sera è attesa una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, al televoto ci sono Khady, Sonny, Rosanna, Joe e Daniele. Questa sera si capirà se quest’ultimo rientrerà in gioco oppure no, dopo aver abbandonato momentaneamente per accertamenti medici.

Un’altra storia molto attesa è il confronto tra Pietro Fanelli e gli altri naufraghi. Il giovane ha deciso di abbandonare pochi giorni fa perché stanco di fare quest’esperienza. Inoltre si parlerà della questione furto. Infatti Dainese sembra aver sottratto agli altri lo spray anti zanzare e per questo hanno deciso di togliergli l’incarico da leader.

L’isola dei ritiri tra alti e bassi sta continuando anche se il pubblico non sembra essere particolarmente interessato. Vladimir Luxuria è brava alla conduzione, tiene tutti sott’occhio, ma le polemiche vanno cavalcate, non messe da parte e questa probabilmente è una grave pecca.

Una delle dinamiche più interessanti dell’edizione per ora è lo scontro tra gli opinionisti che sta appassionando i social. Sonia Bruganelli e Dario Maltese hanno preferenze e caratteri opposti e questi scontri continui creano un against che al pubblico piace.