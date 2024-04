Isola, spray rubati: rivolta contro il leader Artur, nuovi provvedimenti

All’Isola dei Famosi continuano ad esserci scontri e discussioni tra i naufraghi. Durante la puntata del daytime andata in onda oggi alle 13.00 su Italia 1, infatti, i concorrenti si sono scagliati contro Artur Dainese, attualmente leader. Secondo loro questo avrebbe nascosto degli spray antizanzare al resto del gruppo. L’accaduto ha portato ad ulteriori provvedimenti sia nei confronti di Artur che nei confronti di Khady, considerata a propria volta colpevole della scomparsa degli spray.

Nella puntata del daytime dell’Isola dei Famosi di lunedì 29 andata in onda su Italia 1 alle 13.00 nuovi problemi hanno scosso l’isola. Alcuni naufraghi hanno difatti trovato due spray antizanzare nascosti nello zainetto di un compagno, Artur Dainese. L’accaduto ha scatenato l’ira del gruppo, costretto a farsi riempire il corpo di punture a causa della mancanza degli spray con cui proteggersi. Aras Senol ha quindi proposto di fare una votazione per alzata di mano e decidere così se continuare a tenere Artur come leader oppure se sollevarlo dall’incarico. La maggior parte dei naufraghi ha votato per toglierli il ruolo.

Ne è nata un’accesa discussione con il diretto interessato, il quale ha cercato di difendersi dalle accuse mosse dai compagni. Alla fine Artur è stato sollevato dall’incarico ed Aras è rimasto l’unico leader del gruppo. In seguito all’accaduto sono inoltre arrivati altri provvedimenti sia nei suoi confronti sia per Khady Gueye, considerata a propria volta colpevole di aver fatto sparire gli spray antizanzare insieme a Dainese. Entrambi potranno mangiare una quantità inferiore di riso rispetto agli altri, precisamente metà porzione. Khady ha protestato in seguito alla decisione da parte del programma di punire anche lei. Si è difatti dichiarata estranea ai fatti e ha accusato il resto del gruppo di stare giocando ad escludere ed eliminare i concorrenti che trovano meno simpatici.

Khady e Artur: possibile coppia?

Nel corso dell’ultima settimana Khady si è mostrata sempre più vicina ad Artur. I due hanno guardato insieme la luna mentre ascoltavano Joe suonare e sono stati anche ripresi da Valentina ed Alvina che sono state svegliate dal loro chiacchiericcio. Possibile quindi che tra i due ci sia del tenero? L’opinionista Sonia Bruganelli aveva già segnalato un loro avvicinamento a Vladimir Luxuria nella scorsa puntata, accusando Artur di voler iniziare una relazione con Khady per fare strategia.