Isola dei Famosi, Artur e Khady sempre più vicini: possibile coppia

In ogni reality si vengono sempre a creare alcune dinamiche tra i concorrenti, tra amicizie, antipatie e anche nuovi amori. Alcuni indizi lasciano pensare che due dei naufraghi dell’Isola dei Famosi potrebbero presto diventare una coppia. Nello specifico si tratta della modella Khady Gueye e del collega Artur Dainese. I due, difatti, si sono mostrati sempre più vicini nel corso dell’ultima settimana.

Khady ed Artur potrebbero essere la prima coppia ad essersi formata sull’isola dell’Honduras. Tra un infortunio, un litigio ed un ritiro, c’è chi pensa invece all’amore e a conoscere meglio gli altri naufraghi. Nelle ultime ore c’è stato un particolare avvicinamento tra i due modelli, avvistati a flirtare al chiaro di luna lo scorso mercoledì. A fare da sottofondo mentre guardavano insieme le stelle è stata la chitarra di Joe Bastianich, che ha suonato e cantato per loro Wish You Were Here dei Pink Floyd. Che sia stato proprio l’italoamericano a far loro da Cupido?

Questa non è stata tuttavia l’unica occasione in cui i due naufraghi sono stati visti insieme. Nell’ultima settimana, infatti, sono sempre più vicini ed anche venerdì è successo un episodio che lascerebbe pensare ad una forte simpatia tra i due. Tra un abbraccio ed una chiacchiera Khady ed Artur hanno disturbato Valentina Vezzali e la contessa Alvina Verecondi Scortecci che cercavano di dormire. Le due sono state difatti svegliate dalla possibile nuova coppietta e, non riuscendo più a prendere sonno, hanno chiesto loro di fare un po’ più piano.

Nello specifico queste sono state le parole che la campionessa di scherma e la contessa hanno rivolto a Khady ed Artur:

Scusate se vi interrompiamo, ma volevamo fare un sonnellino pomeridiano. Se non è un problema andate a fare pucci pucci un po’ più in la se non è troppo disturbo!

Stando a questi indizi, quindi, sembrerebbe proprio che i due possano essere la prima coppia di questa edizione. L’opinionista Sonia Brugarelli aveva già notato una vicinanza tra i due la scorsa settimana e aveva lanciato una profezia. Che si sia avverata? Sonia aveva difatti ipotizzato, parlando con Vladimir Luxuria, che il modello si stesse avvicinando a Gueye per strategia.

Queste le sue parole a riguardo:

Ti dico chi per me merita di rimanere in questa nomination. Io personalmente premierei le capacità camaleontiche di Artur. Cosa intendo con questo discorso? Lui è entrato in gioco facendo in bastian contrario su tutto, poi ha visto che non ce la faceva in questo modo e ha fatto l’amico dei leader, poi ha capito che anche quello non funzionava probabilmente e adesso ha cambiato nuovamente linea e cerca la relazione con Khady. Sì dai si sta avvicinando a Khady in maniera palese.

Non resta quindi che aspettare una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati.