Isola. Khady vs Pietro, Greta vs Artur: nascono già i primi screzi

L’Isola dei Famosi è da poco iniziata ma già ci sono le prime discussioni. Durante la prima puntata i telespettatori avevano notato come ci fossero degli screzi tra Khady Gueye e Pietro Fanelli e tutt’ora tra i due l’aria è ancora molto tesa. Non solo, Artur Dainese non viene apprezzato dal gruppo ed è scontro con Greta Zuccarello e Samuel Peron.

Il motivo principale dello screzio tra Khady e Pietro è la poca collaborazione di quest’ultimo. Infatti mentre gli altri si adoperano a cercare cibo e a costruire capanne resistenti, lui se ne sta in disparte. Anche durante la scorsa puntata abbiamo visto che mentre tutti si prodigavano a cercare una pentola, lui si è costruito un tempio per pregare. La scarsa voglia di aiutare gli altri e il desiderio di volersene stare in disparte sta iniziando a indispettire gli altri. In particolar modo Khady.

Non solo, nelle ultime ore, Fanelli ha deciso di costruirsi una capanna da solo per iniziare a fare questo percorso in solitudine. Questo carattere da outsider all’Isola si è dimostrato spesso vincente. Dunque non resta difficile pensare che possa essere una strategia.

Khady e Pietro infuocano Playa Espinada! 🔥

Da che parte state? #Isola pic.twitter.com/2xSXTKRwXr — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 10, 2024

Greta vs Artur

Il più nominato durante la puntata di lunedì è stato Artur Dainese. Il giovane ha già partecipato all’Isola spagnola e dunque in parte è avvantaggiato. Ciò infastidisce un po’ gli altri che lo percepiscono come arrogante. Lui dice di voler aiutarli e con questo suo carattere sembra però che voglia imporre determinate cose perché ne sa di più.

Nonostante sia Samuel Peron che Greta glielo abbiano fatto notare la situazione non cambia, lui lo vede come un accanimento nei suoi confronti. Anche questo atteggiamento non si esclude che possa essere strategico.

Artur Dainese: "Io sono avvantaggiato e quindi nominabile, però devo venire qui e spiegarvi le cose?"

Il secondo giorno su Playa Coco inizia già con attriti! 🔥 #Isola pic.twitter.com/amvNO8dmbx — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 10, 2024

Nomination e quando andrà in onda la prossima puntata

Giovedì 11 aprile ci sarà la seconda puntata dell’Isola. In realtà non sarà in diretta, ma in differita perché gli orari coincidono con l’Isola spagnola.

Per questo il televoto verrà chiuso alle 15. Per ora in nomination ci sono Joe Bastianich, Samuel Peron, Artur Dainese e Luce Caponegro. Non è ben chiaro che fine farà il concorrente meno votato, probabilmente andrà in un’altra isola.