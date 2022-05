Isola, Eva Henger difende Mercedesz e scomoda il bullismo: l’ira dei social

Potrebbe mai esserci un reality senza che si parli di bullismo? Purtroppo no, e infatti anche in questa Isola dei Famosi 2022 è saltato fuori. Eva Henger ha difeso Mercedesz sui social, ma ha tirato in ballo il bullismo e ha attirato le critiche dei fan dell’Isola. Ci aveva già provato Laura Maddaloni, in verità, a scomodare un tema importante, troppo pesante per essere associato a un gioco fatto all’Isola. Basta ricordare il momento in cui ha accusato Nicolas Vaporidis di mettere le mani addosso a una donna, lasciando intendere che lo avesse fatto con lei durante il gioco della pelota. Non solo era un’accusa totalmente fuori luogo, trattandosi di un gioco e perché Nicolas non aveva in alcun modo alzato le mani, ma i video avevano anche dimostrato che era Laura a stare sempre addosso a Vaporidis durante il gioco.

Oggi Eva Henger è sotto accusa per aver parlato di bullismo all’Isola dei Famosi. Lo ha tirato in ballo per ben due volte. La prima per invitare i suoi follower a salvare Mercedesz. “Vota Mercedesz, vota contro il bullismo!”, ha scritto postando lo screen del televoto con Vaporidis. Di sicuro però non si riferiva solo all’attore, ma anche ai fratelli Tavassi che ormai sono in guerra con sua figlia. Eva però ha subito rimosso questa storia e ne ha fatta un’altra scrivendo semplicemente di salvare Memi, il soprannome di Mercedesz. Troppo tardi, però, perché lo screen ha fatto subito il giro dei social e ne ha scatenato l’ira.

Poi è arrivato un commento di Eva Henger in difesa di Mercedesz. Stavolta ha scritto sotto un post del profilo Instagram dell’Isola dei Famosi, tornando a parlare di bullismo. “Che brutto il bullismo”, ha esordito così prima di dire che Mercedesz non può più parlare con nessuno. Il riferimento è ai commenti di Edoardo e Guendalina vedendo l’avvicinamento tra Mercedesz e Luca Daffrè. Nel commento Eva ha aggiunto: “Ma di preciso che male sta facendo? Domani sarà un problema anche se respira?”.

Dopo queste mosse sui social, Eva Henger è finita sotto accusa su Twitter. Il fatto che abbia scomodato un tema come il bullismo proprio non è piaciuto: Mercedesz sta discutendo in un reality show come è già successo a tanti altri concorrenti. Gli scontri sono alla base dei reality, non bisogna dimenticarlo. Per questo su Twitter in tanti si sono scatenati contro Eva chiedendole dove sarebbe il bullismo. “Usare una parola così delicata pur di accaparrarsi voti per la figlia? Dove siamo arrivati”, ha accusato qualcuno.

C’è stato anche chi non ha nascosto di sperare che in studio si prendano posizioni contro questi commenti di Eva Henger sul bullismo. E ancora: “Tale accusa è rivolta implicitamente sia al programma che a noi visto che il ruolo di spettatore nel bullismo renderebbe complici”. Insomma, questa mossa proprio non è piaciuta al pubblico: “Trovo tutto questo veramente assurdo, sanno il significato di bullismo?”.

Mi auguro che #Ilary, o gli opinionisti prendano una netta posizione riguardo al post di Eva Henger, nel quale fa accuse di bullismo. Tale accusa è rivolta implicitamente sia al programma che a noi visto che il ruolo di spettatore nel bullismo renderebbe complici. #Isola — Cri (@CristinaMalcan1) May 18, 2022

Ma dove sarebbe il bullismo ora cara signora Eva Henger? Usare una parola cosi delicata cm quella del bullismo pur di accaparraresi voti x la figlia?? Dove siamo arrivati mamma nia????‍♀️????‍♀️ #isola pic.twitter.com/qSej6awRED — Emanuela (@Emanu925) May 17, 2022

Trovo tutto questo veramente assurdo, Eva Henger che parla di bullismo ( sanno cosa è il significato?)! Manco si parlavano prima ora campagna denigratoria contro gli altri concorrenti e a farne le spese deve essere Nicolas???Per una nomination ???????????? pic.twitter.com/jm7TlZN1h5 — Saby Bosonetto (@BosonettoSabina) May 18, 2022