Isola 2022: Estefania e Mercedesz voltano pagina, Edoardo pungente

Il daytime dell’Isola dei Famosi 2022 di oggi ha già svelato le prossime dinamiche del reality show. I nuovi arrivati hanno smosso subito le acque, appena hanno messo piede sulla spiaggia sono subito diventati protagonisti. Almeno due di loro, chiamati forse proprio per questo scopo. In questa edizione non si riesce ancora a parlare d’amore: finora si sono rivelati tutti dei fuochi di paglia. Anche la relazione tra Roger e Estefania è giunta al termine e lei sembra pronta a voltare pagina già, così come Mercedesz Henger. Quest’ultima ieri sera ha visto il gruppo voltarle le spalle: forse l’avevano accolta a braccia aperte troppo in fretta? Sia lei sia Marialaura sono state brave a gettare fumo negli occhi ai concorrenti, ma anche Alessandro ha parlato di amicizia ieri sera.

Insomma, siamo al punto di partenza: non si è formata nessuna coppia all’Isola dei Famosi, c’era quindi bisogno di nuovi sbarchi. E sono serviti, almeno a creare dei nuovi possibili triangoli: Estefania e Gennaro già vicini, così come c’è stato un avvicinamento tra Mercedesz e Luca Daffrè. Rientrati dalla Palapa dopo la puntata, Estefania si è subito fiondata sulla parte della spiaggia dove ha sempre dormito e si è presa la stuoia di Roger, che è ancora assente per l’infortunio. “Sono tornata da single, qua sull’Isola può cambiare tutto e tutto può succedere”, ha detto in confessionale. Ma non è finita qui, perché Estefania ha tolto il sacco di Roger per fare spazio a Gennaro!

I due sono vicini di stuoia, Marco Cucolo ha subito fatto notare al nuovo arrivato il gesto di Estefania contro Roger. Cucolo ha scherzato con Gennaro dicendo che avrebbe dormito tra due donne, lui ha commentato così: “Estefania ha fatto da parte subito la borsa di Roger e ci siamo messi vicino. Ma per adesso c’è solamente un rapporto di amicizia. Spero che a lungo andare si crei un rapporto tutto da vedere”. Parlando con Marco, invece, ha aggiunto: “Vuole voltar pagina. La volteremo assieme se ce ne sarà occasione, son sicuro”. Non resta che attendere il ritorno di Roger per scoprire la sua reazione a tutto questo.

Chi invece ha già assistito ai nuovi avvicinamenti è Edoardo Tavassi. Già ieri sera si è schierato contro Mercedesz e a favore di Nicolas Vaporidis, ma non è tutto. Dopo la puntata, infatti, Mercedesz e Luca Daffrè hanno chiacchierato vicino al fuoco e gli altri hanno commentato. Secondo Edoardo, Guendalina e Carmen la giovane Henger ha già trovato il rimpiazzo. “Innamorata, innamorata… Un’ora è passata?”, ha ironizzato Guendalina, secondo la quale suo fratello ha messo una pietra sopra al rapporto con Mercedesz. Non solo, la Tavassi ha fatto notare che Luca somiglia all’ex fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi. Edoardo ha davvero detto basta a Mercedesz, però. In confessionale infatti ha commentato così: