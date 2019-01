Isola dei Famosi ultime news: Alda D’Eusanio e Alba Parietti opinioniste

Chi sono gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2019? Ultimi gossip

Concluse le trattative per i nuovi opinionisti dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 il prossimo 24 gennaio. Come fa sapere Tv Blog, la scelta è ricaduta su Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Nulla di fatto per Rocco Siffredi, che dopo aver partecipato in qualità di concorrente e ospite, era pronto a tornare nel cast del programma Mediaset. Ma la produzione ha preferito scegliere due donne. Due donne forti e senza peli sulla lingua, che daranno sicuramente del filo da torcere ai nuovi naufraghi. Tra questi potrebbe non esserci più Jeremias Rodriguez: il fratello di Belen si è infortunato a una mano pochi giorni prima della partenza per l’Honduras. Al momento, però, mancano le comunicazioni ufficiali.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019

Fanno parte del cast dell’Isola dei Famosi 2019: Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Paolo Brosio, Alvin, Taylor Mega, Jo Squillo, Luca Vismara, Jeremias Rodriguez, Marina La Rosa, Demetra Hampton, Kaspar Kapparoni, Marco Maddaloni, Sarah Altobello, Youma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Douglas Myers e le figlie dell’allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia (che gareggeranno come unico concorrente). A questi Vip va aggiunto un concorrente non famoso, che verrà scelto tramite il format web Saranno Isolani, condotto da Filippo Nardi.

Daniele Bossari da opinionista a inviato dell’Isola?

Daniele Bossari dovrebbe invece ricoprire il ruolo di inviato, dopo il rifiuto di Stefano De Martino. L’ex ballerino ha scelto di non rifare l’Isola dei Famosi per non stare troppo tempo lontano dal figlio Santiago, che ad aprile compirà 6 anni.