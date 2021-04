La spaccatura tra Brando Giorgi e il resto del gruppo all’Isola dei Famosi 2021 è ormai insanabile. L’attore non è riuscito a integrarsi né quando faceva parte dei Rafinados né quando è arrivato tra i Burinos. Il suo carattere sembrerebbe non combaciare con nessuno degli altri presenti in Honduras. Solo su Parasite Island è riuscito a mantenere un equilibrio con Fariba e Ubaldo, ma pare che adesso anche loro siano contro di lui. Brando ha deciso di isolarsi e di fare un’Isola in solitaria. Il pubblico è ancora indeciso, non sa come interpretare questa mossa del naufrago: per qualcuno vorrebbe emulare Raz Degan, senza però esserlo. Quindi è ancora in forse agli occhi del pubblico, ma non agli occhi degli altri naufraghi.

Brando ha costruito una piccola capanna non molto distante dagli altri, però condivide con loro il fuoco e il cibo. Pare infatti che il gruppo continui a cucinare anche la sua porzione di riso. Nel daytime di oggi hanno mostrato l’abbandono di Beppe Braida: il comico ha raggiunto gli altri in lacrime per comunicare che sarebbe andato via. La produzione gli ha detto che suo padre ha preso il Covid e forse anche sua mamma, quindi Beppe ha deciso di tornare a casa. Ha salutato tutti in lacrime e anche il gruppo era visibilmente commosso.

Tutti lo hanno abbracciato e salutato, anzi quasi tutti: Brando Giorgi no. Lui era nella sua capanna e appisolato, infatti ha detto di non essersi accorto di nulla. Si è subito avvicinato però quando il riso era pronto. Francesca Lodo ha sbottato, facendo notare che non si è accorto di Beppe ma del riso pronto sì. Presa la sua porzione, inoltre, Giorgi è tornato nella sua parte di spiaggia. Un gesto che non è piaciuto a nessuno. Gilles Rocca ha deciso di parlare apertamente con Brando, quindi gli ha detto che in quel momento avrebbe potuto restare qualche minuto in più con tutti loro.

In quel momento non si parlava di gioco ma di vita reale, erano tutti molto provati per ciò che è successo a Beppe e avrebbero gradito un comportamento diverso. “Ha fatto una cosa indegna”, ha commentato Gilles. Brando ha commentato tra sé e sé dicendo che nessuno conosceva il suo stato d’animo. In effetti sembrava commosso, ma ciò di cui è stato accusato è altro, ovvero non essersi fermato col gruppo in un momento come quello. Il gruppo pare sia intenzionato adesso a consegnare una pentola, la sua porzione di riso e un po’ di brace a Brando: se ha deciso di fare un’Isola da solo, allora secondo Gilles non dovrebbero più cucinare per lui.