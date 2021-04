Forfait all’Isola dei Famosi: Beppe Braida è stato costretto a ritirarsi per “gravi motivi familiari” sopraggiunti nelle ultime ore. Lo rende noto la medesima trasmissione di Mediaset, attraverso un comunicato stampa ufficiale pubblicato sui social. Nel corso del daytime in onda su Canale Cinque, si è poi fatta ulteriore chiarezza sulle cause che hanno spinto Braida ad andarsene. Lui stesso ha fatto sapere di dover lasciare in quanto ha saputo che suo padre è stato ricoverato per Covid: “Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid. Anche mia madre forse è positiva. Non posso stare così in questa situazione. Volevo dirvelo. Non me la sento di stare qua”.

Le prime settimane di messa in onda dell’Isola 2021 sono state piuttosto travagliate. Prima l’infortunio dell’ex giocatore della Lazio Paul Gascoigne, ora l’addio allo show di Beppe. I naufraghi rimasti in Honduras inoltre continuano ad avere diversi problemi. Primo fra tutti quello relativo al reperimento di cibo. Una situazione che ha spinto la produzione del programma a prendere una decisione mai presa in 15 edizioni.

Nelle scorse ore, per aiutare i naufraghi a procacciarsi dei pesci, sull’Isola è stata inviata una persona esterna allo show: il pescatore Thomas. L’uomo ha cercato di insegnare alcuni trucchi ai concorrenti per aver successo nella pesca e per non restare a bocca asciutta. Un escamotage che pare stia portando dei risultati soddisfacenti visto che dopo il ‘corso accelerato’ Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, e Isolde Kostner, ex campionessa di sci, sono riuscite a procurarsi degli animali acquatici.

Isola dei Famosi 2021, in arrivo Ignazio Moser

Nelle scorse ore, prima ancora che si sapesse del ritiro di Beppe Braida, è emerso che Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2, modello nonché compagno di Cecilia Rodriguez, sarebbe pronto a salpare per l’Honduras. A breve dovrebbe mettere la firma sul contratto e decollare verso l’Isola. Ad assicurarlo è stato Giornalettismo, con un articolo a firma di Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo molto vicino all’ambiente Mediaset e in particolare al programma dei ‘naufraghi’.

L’abbandono di Braida potrebbe quindi dare un’accelerata allo sbarco in Honduras del modello trentino. Sempre secondo quanto divulgato da Giornalettismo, anche la fidanzata Cecilia sarebbe contenta di vedere il compagno destreggiarsi nel reality show.