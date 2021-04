Ignazio Moser all’Isola dei Famosi: a breve la firma e la reazione di Cecilia

Ignazio Moser sbarcherà in Honduras e sarà un nuovo concorrente dell‘Isola dei Famosi 2021: ad assicurarlo è Giornalettismo, con un articolo a firma di Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo molto vicino all’ambiente Mediaset e alla produzione del reality show dei naufraghi.

Parpiglia scrive che il trentino, già protagonista del Grande Fratello Vip 2 (nella Casa più spiata d’Italia conobbe proprio l’attuale fidanzata, Cecilia Rodriguez, che troncò in mondovisione da Francesco Monte per allacciare la love story con Moser), ha trovato l’accordo con il programma condotto da Ilary Blasi. Mancherebbe solo la firma sul contratto, che dovrebbe essere posta nero su bianco a breve. Dopodiché Ignazio sarà ufficialmente un nuovo naufrago. I giochi, quindi, sarebbero fatti.

I rumors dello sbarco di Ignazio all’Isola dei Famosi circolano da diversi giorni. Rumors che ora trovano una conferma che se non è ufficiale si può considerare per lo meno ufficiosa.

Un’altra voce si è fatta strada in questi giorni su siti e testate specializzate in cronaca rosa e televisiva: quella che voleva Cecilia gelosa a tal punto da mettere in guardia il compagno da una eventuale partecipazione al reality. Voce mai confermata. Probabile che lo spiffero sia stato alimentato più per quanto dichiarò la modella argentina in passato, vale a dire di essere appunto non poco gelosa della sua dolce metà.

Giornalettismo chiarisce anche sul punto della gelosia, smentendo i suddetti rumors e rivelando che la sorella di Belen sarebbe d’accordo sul fatto che Ignazio entri a far parte del cast dell’Isola 2021. Dunque nessun veto da parte sua in merito alla partecipazione al programma del suo compagno.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, crisi archiviata

La sudamericana e il trentino sono incappati in una burrascosa crisi sentimentale l’estate scorsa. In pieno agosto sono giunti ai ferri corti, tanto da trascorrere diversi giorni lontani l’un dall’altra. A un certo punto pareva che la frattura d’amore fosse insanabile e che il rapporto fosse naufragato definitivamente. Invece i due giovani hanno trovato il modo per ricucire e ripartire. Da allora nemmeno una nuvola sulla relazione, che oggi prosegue spedita.