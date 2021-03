Cecilia Rodriguez, gli auguri da brivido di Ignazio Moser: la reazione dei vip

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, oggi 18 marzo 2021, taglia il traguardo dei 31 anni. Per la data speciale non potevano mancare degli auguri speciali. E infatti sono arrivati puntuali, mittente Ignazio Moser che sui social ha riservato una dedica mozzafiato alla sua dolce metà. Sono lontani i tempi delle burrasche sentimentali. Oggi sul rapporto tra il trentino e la modella argentina splende il sole.

“Auguri alla donna che amo, auguri alla donna che mi supporta e soprattutto mi sopporta ogni giorno, auguri alla donna che mi ha insegnato ad amare e che ogni giorno mi ricorda quanto sia bello farlo. Auguri alla donna che è entrata nella mia vita come un uragano ma che da quando è arrivata splende sempre il sole… auguri amore mio”.

Il post di Moser ha fatto incetta di like e commenti. Diversi anche i vip che hanno scritto ad Ignazio, entusiasti del gesto che ha indirizzato alla fidanzata. Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri, è intervenuta piazzando tre faccine con occhi a cuoricino. Bianca Atzei, ex compagna di Max Biaggi e oggi felice accanto a Stefano Corti, ha ‘seminato’ un bel cuore rosso fuoco. L’ex asso del ciclismo svizzero Fabian Cancellara ha fatto gli auguri a Cecilia ricordando che anche lui compie gli anni oggi (l’atleta spegne 40 candeline). Il designer di moda Alessandro Enriquez ha lasciato un commento simpatico (“E io? Niente auguri?”).

Sotto al post si è fatta viva anche la madre di Belen, Cecilia e Jeremias, Veronica Cozzani che ha scritto: “Bel messaggio di buon compleanno”. Naturalmente il messaggio è stato notato anche dalla destinataria, ‘Chechu’ Rodriguez che ha reagito da innamorata pazza: “Ti amo troppo, Nachito”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo la tempesta sentimentale più amore e meno esposizione mediatica

La scorsa estate la coppia ha attraversato un periodo parecchio turbolento. Si è persino parlato di rottura. La situazione è precipitata in pieno agosto, in Sardegna. Cecilia ha piantato sull’isola Moser, tornandosene dalla famiglia (mai rese note le cause profonde che hanno portato alla crisi). Il trentino invece è volato in Portogallo per un impegno professionale. Giorni di distanza, dove tutto sembrava perduto. L’argentina e Ignazio, invece, hanno riflettuto, capito e soprattutto compreso che era il caso di darsi una seconda opportunità. Così hanno ricucito, pian piano, lontani dai riflettori.

Da quando è giunta la riappacificazione, sono calate di parecchio le interviste ai magazine e anche l’esposizione di coppia sui social. I due piccioncini pare che abbiano deciso di godersi una relazione più da ‘normal people’, a debita distanza dal clamore della cronaca rosa.