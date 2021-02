Cecilia e Ignazio Moser a Verissimo, figli e ladri: “Ora abbiamo paura”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno ancora insieme. Da tempo la coppia nata alla seconda edizione del Grande Fratello Vip non appariva più in televisione. Sabato 27 febbraio 2021 i due sono stati ospiti di Verissimo per fare un bilancio della loro storia d’amore. Una relazione che procede a gonfie vele a tre anni dallo scandalo nella Casa più spiata d’Italia. In barba alle critiche e malelingue, quella tra Cechu e Nacho è un rapporto che funziona e che diventa sempre più serio giorno dopo giorno.

A lungo si è parlato della voglia di avere un figlio ma per ora non ci sono novità nell’immediato futuro di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due, che convivono a Milano, hanno deciso di aspettare il momento più giusto. “È da tanto tempo che vogliamo diventare genitori ma è una cosa che non si fa in due minuti”, ha spiegato Ignazio a Silvia Toffanin. “La voglia c’è, arriverà quando sarà il momento. Sono una persona che riflette molto sulle cose da fare”, ha aggiunto la sorella di Belen.

Per il momento Cecilia e Ignazio si concentrano sul ruolo di zii: in estate arriverà la piccola Luna Marie, la figlia di Belen e il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. L’ex fidanzata di Francesco Monte ha ammesso che pensava ad un maschietto ed è rimasta sorpresa nello scoprire che la sorella è incinta di una bambina. Una grande gioia: Cecilia non vede l’ora di conoscerla e giocare insieme alla piccolina. “In famiglia siamo tutti gasatissimi”, ha assicurato Cechu.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raccontato a Verissimo pure il furto che li ha coinvolti di recente. Una brutta disavventura che ha segnato la coppia. Ignazio ha specificato che i ladri hanno messo a soqquadro il loro appartamento di Milano e non la villa di Trento dove abita tutta la famiglia Moser e dove spesso alloggiano lo sportivo e la sua fidanzata.

Cecilia Rodriguez stava rientrando a casa da sola, aveva salutato poco prima i suoi genitori, quando – aprendo la porta della sua abitazione – si è accorta del fatto. L’argentina ha preferito non entrare ma chiamare il padre Gustavo e subito dopo avvertire le forze dell’ordine. Un’esperienza devastante che la Rodriguez ha già vissuto in Argentina quando era più piccola.

A Verissimo Cecilia ha dichiarato che ora c’è la paura di raccontare la vita quotidiana sui social network. Il lavoro da web influencer è l’attività principale della sudamericana ma dopo quanto accaduto c’è l’ansia nel condividere una storia Instagram con posizione e dettagli che potrebbero spingere qualche malvivente ad entrare in azione.

Oltre al furto negli scorsi mesi Ignazio Moser ha dovuto fare pure i conti con la perdita dell’adorato zio Aldo, morto a causa del Covid-19. A Silvia Toffanin l’ex gieffino ha confidato che è stato un dolore immenso per tutti i suoi parenti visto che Aldo, anche lui ex ciclista, era un pilastro per la famiglia Moser.