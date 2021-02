Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ladri in casa: “Hanno rubato di tutto”

Svaligiata la casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lo scorso sabato 6 febbraio 2021 l’appartamento milanese della coppia nata alla seconda edizione del Grande Fratello Vip è stato messo a soqquadro. Sono state portate via diverse cose, come confidato dall’ex ciclista, oggi modello e web influencer, su Instagram. Nacho si è lasciato andare ad un duro sfogo contro i malviventi che hanno violato la sua intimità e quella della sua fidanzata.

Parole di rabbia quelle di Ignazio Moser su Instagram:

“Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”