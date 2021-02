Cecilia e Ignazio, perché sulla storia è calato il silenzio: parlano gli amici

La sorella di Belen e l’ex gieffino hanno optato per un basso profilo mediatico: ecco come procede la relazione

La profonda crisi estiva li ha parecchio provati, ma non li ha spezzati. Oggi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a coltivare il loro amore, seppur in modo molto diverso rispetto a prima, almeno dal punto di vista mediatico. La coppia, dopo aver attraversato una potente burrasca sentimentale in pieno agosto (si parlò addirittura di addio definitivo), ha ricucito ma da allora ha parecchio ‘rallentato’ con l’esposizione sui social e sui media. Probabilmente ha optato per una convivenza più tranquilla, perché, come è noto, la popolarità ha sì aspetti invidiabili, ma ne ha anche molti altri spigolosi e delicati che spesso investono la sfera privata mettendola a soqquadro. Quindi? Come procede la love story?

Ignazio e Cecilia: meno esposizione mediatica e più amore

Il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, racconta che degli amici vicini alla coppia hanno assicurato che tra la sorella di Belen e il trentino tutto procede per il meglio, senza intoppi. Insomma, il modo ‘silenzioso’ in cui hanno deciso di viversi non è altro che una ‘protezione’ e non un segnale di crisi. Curioso anche il fatto che dopo la suddetta crisi estiva, sia Cecilia sia Moser abbiano anche dato un taglio netto alle interviste ai magazine, probabilmente per evitare che fossero continuamente rilanciati annunci imminenti di presunte gravidanze e presunte nozze.

Eh sì, perché, secondo i ben informati, parte delle frizioni che hanno investito la coppia qualche mese fa sono riconducibili proprio al tema figli e matrimonio. Si è sussurrato che l’argentina vorrebbe presto mettere su famiglia e andare all’altare (lei stessa lo ha dichiarato più volte in passato), mentre invece Ignazio sarebbe più restio a fare questi grandi passi in questo momento della sua vita.

E proprio tale differenza di vedute all’interno del rapporto, ha mormorato sempre il gossip nostrano, sarebbe stata una delle cause della crisi. Meglio esporsi meno, discutere con calma entro le mura domestiche e dare una netta sforbiciata alle dichiarazioni pubbliche: questa la ricetta cucinata dalla modella e dall’ex gieffino, che nell’ombra continuano ad amarsi. La love story prosegue…