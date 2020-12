Cecilia e Ignazio, che fine hanno fatto? Vita privata, la scelta della coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che fine hanno fatto? La coppia ha vissuto un’estate molto difficile, incappando in una profonda crisi. Ad agosto tutto sembrava perduto e l’addio pareva inevitabile. Furono giorni di lontananza: l’argentina si rifugiò dalla sua famiglia, per riuscire a trovare le forze per fare la scelta giusta per il suo futuro. Il trentino se ne andò in Portogallo per una campagna pubblicitaria, poi si fermò a riflettere a Milano. Alla fine, ai primi di settembre, la riappacificazione: la love story ha così potuto proseguire. E tuttora continua. Dopo la bufera sentimentale, però, la coppia ha scelto di apparire molto meno, optando per un profilo più basso a livello mediatico.

Sui motivi che portarono Moser e la sorella di Belen a rompere temporaneamente in piena estate se ne sono dette di tutti i colori: colpa della gelosia di lei, di presunti tradimenti di lui, anzi no della famiglia Rodriguez etc, etc… Solo voci e ‘ricami’, nulla di confermato, anzi… La verità su quel che accadde non è mai stata resa pubblica, né da Ignazio né da Cecilia. I due, al contrario, hanno cercato di preservarsi in ogni mondo dal chiacchiericcio mondano da quando sono tornati insieme.

Ed è proprio questa la decisione che ha segnato un cambio di passo nel rapporto: stop alle interviste concesse ai magazine, stop a discorsi relativi a famiglia e figli. Basta parlare di nozze: tutti temi su cui la cronaca rosa ha sempre battuto, anche perché i diretti interessati ne hanno parlato in più occasioni.

Adesso però, su ogni tema le bocche di Cecilia e Ignazio sono ben cucite: è tempo di viversi, di staccarsi dal can can mediatico, che è croce e delizia. Quando tutto va bene c’è un tripudio di sorrisi e fan pronti a incensare, quando qualcosa va male invece si verifica un pressing asfissiante fatto di domande e richieste di spiegazioni a volte al limite della nausea.

L’argentina e il trentino hanno deciso di dare un taglio netto, un colpo di spugna a tutto ciò. A non mancare invece sono le foto social romantiche che certificano che il feeling, dopo la crisi, è stato recuperato. La love story procede, stavolta però all’ombra dei riflettori.