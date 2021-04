Isola 2021, Brando contro Valentina Persia e il gruppo: “Voglio isolarmi”

A Playa Reunion è scoppiata una ‘guerra’ tra i naufraghi attualmente in gara. Brando Giorgi ha deciso di isolarsi improvvisamente, comunicando ai suoi compagni di viaggio di volere continuare il suo percorso in totale autonomia, lontano dagli altri e con un rifugio a parte. L’attore ha dichiarato che desidera esternarsi dal gruppo perché ci sarebbero delle dinamiche che non comprende e non riesce a inserirsi. Darà il suo contributo, userà il fuoco in comune, ma per il reto vorrebbe solo parlare quando ci sono le telecamere. Il gruppo si è detto contro questa decisione, soprattutto Valentina Persia che è stata protagonista di un acceso dibattito in merito a questa decisione. In particolare, la comica è sbottata:

“Hai analizzato le tue modalità che sono quelle dei consigli che nessuno ti chiede? Per te è un buon consiglio, per noi una rottura di pa**e”

Faranno ancora una volta i finti buonisti nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi (stasera non va in onda) o affronteranno la questione?

Nel frattempo la pesca si è rivelata un disastro per i naufraghi e, per questo motivo, hanno ricevuto dalla produzione un comunicato che possa aiutarli nell’ardua impresa, assegnando un maestro di sostegno. Finalmente i concorrenti sono riusciti a pescare, con il successo soprattutto delle donne.

Intanto l’avventura per Elisa Isoardi continua a Playa Esperanza dove si vive un clima totalmente diverso. L’ex conduttrice ha vestito i panni di esploratrice insieme a Vera Gemma. Miryea Stabile è rimasta davvero colpita dalla grinta dell’ex conduttrice. Le donne hanno deciso di condividere un momento di relax guardando il mare e l’orizzonte sedute su una collina.

Awed nella bufera: le parole su Fariba Tehrani a seno nudo all’Isola dei Famosi

Scivolone di Awed all’Isola dei Famosi. Il concorrente è stato immortalato mentre fissava da lontano Fariba Teherani mentre si lavava. A seno nudo ma di spalle, lo youtuber si è lasciato andare a una serie di commenti poco carini con Andrea Cerioli. Nel dettaglio ha dichiarato che sta sempre con il seno di fuori:

“L’altra volta era di fianco a me senza maglia, ho dato un occhio, poi li ho chiusi e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarle il…”

L’ex tronista ha fiutato il campo minato e ha chiuso l’argomento dando la colpa alla fame e alla stanchezza.