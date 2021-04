Isola dei Famosi si ferma stasera. Chi è Ludovico Vacchelli nuovo naufrago

La notizia è stata data nel corso della scorsa puntata: stasera L’Isola dei Famosi non va in onda. Per questa settimana il doppio appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi salta, ma tornerà dalla prossima. Il motivo per cui L’Isola non va in onda è stato spiegato dalla padrona di casa, poco dopo avere annunciato l’arrivo di due naufraghe in gara, Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Ilary ha informato gli appassionati della trasmissione, dicendo che lasceranno spazio al debutto della nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola in cui ci sarà Valeria Marini tra i concorrenti. Per ragioni logistiche, quindi, è stato opportuno decidere lo stop. Prosegue, intanto, l’avventura dei concorrenti protagonisti della quindicesima edizione.

Riccardo Signoretti ha anticipato che sono in arrivo altri personaggi sulle spiagge dell’Honduras. Oltre a Manuela Ferrara, ex meteorina del Tg4, ed Emanuela Tittocchia, opinionista dei contenitori del mattino di Canale 5 e attrice, sbarcherà all’Isola dei Famosi Ludovico Vacchelli. Chi è? Come riporta Tvblog, è un attore e modello, che sicuramente attirerà l’attenzione dei compagni d’avventura e del pubblico da casa. Al momento non si conoscono altri aspetti della sua vita pubblica e privata.

Rosaria Cannavò all’Isola dei Famosi 2021? Un nome sicuramente sconosciuto ai più, ha lavorato in alcune trasmissioni come Sarabanda nel ruolo di ballerina. Ad oggi la sua presenza in televisione è azzerata, ma fa parlare di sè sui social con le sue foto. Più recentemente è comparsa in una puntata di Emigratis, il programma condotto da Pio e Amedeo mandato in onda su Italia 1. Riguardo la sua vita privata, è sposata con l’imprenditore ligure Andrea Berti.

Isola dei Famosi: due concorrenti a rischio squalifica? La decisione di Ilary Blasi

Spetterà a Ilary Blasi prendere una decisione piuttosto importante nelle prossime ore. Nella fattispecie si tratta di Elisa Isoardi e Angela Melillo che hanno infranto il regolamento, durante la puntata trasmessa lo scorso lunedì 5 aprile. In particolare le due naufraghe, al termine della prova ricompensa, hanno rubato una porzione di lasagna mentre Massimiliano Rosolino era di spalle e la Isoardi l’ha mangiata nascondendosi dietro Andrea Cerioli.