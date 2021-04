Isola dei Famosi: Angela Melillo squalificata? Regolamento infranto

Durante la puntata di lunedì 5 aprile 2021 Angela Melillo ha infranto il regolamento. Rischia la squalifica? Agli attuali concorrenti si sono aggiunte Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Le new-entry erano state chiamate da Ilary Blasi a formare due squadre per aggiudicarsi una teglia di lasagne in una delle prove ricompensa. A vincere è stata la squadra della sciatrice, in cui vi era Angela, e i naufraghi vittoriosi hanno avuto l’opportunità di gustarsi il cibo in questione. Fra loro c’era anche Ubaldo Lanza che ha preferito non ritirare il premio perché allergico.

Quando in studio si sono accorti che non stava mangiando, la padrona di casa è andata in confusione e Massimiliano Rosolino si è avvicinato al cromatologo per chiedergli maggiori spiegazioni. Nel farlo ha lasciato la lasagna incustodita e Angela Melillo ne ha approfittato per prenderne un pezzo e darlo a Elisa Isoardi. L’ex volto Rai l’ha mangiato nascondendosi dietro Andrea Cerioli e Awed. Un gesto umano, certo, ma che va contro il regolamento dell’Isola dei Famosi.

Quale sarà il destino della showgirl, attrice e ballerina italiana? Per colpa sua pagheranno anche lo youtuber e l’ex tronista di Uomini e Donne, oltre che l’ultima conduttrice de La Prova del Cuoco? Come è noto, giovedì L’Isola dei Famosi 2021 non va in onda. La produzione ha dovuto fare questa scelta per dare spazio agli spagnoli e all’inizio di Supervivientes, la versione iberica del reality show. La trasmissione tornerà regolarmente in onda lunedì 12 aprile 2021 in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi, insieme alla produzione, prenderanno dei provvedimenti nei confronti di Angela Melillo?

Angela Melillo rischia la squalifica? Massimiliano Rosolino incompetente all’Isola: le critiche

Sono diverse le ipotesi. Tra queste c’è quella di non far partecipare la naufraga e i complici che hanno assistito a questo non dicendo nulla in puntata alle prove ricompensa e di immunità. Forse ci sarà l’espulsione dal gioco o qualche altra forma di penitenza. Massimiliano Rosolino sta riscuotendo critiche sui social da quando è iniziata la quindicesima edizione. Il suo ruolo di inviato in Honduras è inadatto a lui. Non sta ai tempi tv, è inesperto e si è fatto fregare sotto al naso da una naufraga.