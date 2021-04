Isola, settima puntata: eliminati e nominati. Ilary Blasi: “Giovedì no in onda”

Il riassunto del settimo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi. Perchè giovedì 8 aprile 2021 non va in onda

La settima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ha visto l’eliminazione di Daniela Martani ed Elisa Isoardi. Quest’ultima ha perso contro Andrea Cerioli. La no-vax è stata sconfitta da Drusilla Gucci, nonostante avesse espressamente detto di sperare nell’eliminazione, convinta di non avere più niente da dare al reality. Dopo la chiusura di Parasite Island, è stata inaugurata Playa Esperanza. Daniela Martani ha deciso di abbandonare e di non giocarsi una seconda possibilità a differenza della Isoardi.

L’ex volto Rai, che ha avuto un duro scontro con Tommaso Zorzi, ha deciso di proseguire per dare seguito alla sua permanenza all’Isola dei Famosi. Una delle grandi protagoniste di questa edizione ha dimostrato la sua forza di volontà e la sua non arresa: Elisa ha deciso di continuare l’avventura con Vera Gemma e Myrea Stabile.

Per una naufraga che va, ne arrivano altre: sono sbarcate Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Entrambe si sono mostrate piuttosto agguerrite e pronte a giocarsi tutto in questa esperienza. Poco prima di chiudere la diretta del settimo appuntamento Ilary Blasi ha aperto il televoto che si chiuderà fra sette giorni. Il pubblico dovrà decidere chi eliminare fra Drusilla Gucci e Andrea Cerioli.

A fare il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne è stato Roberto Ciufoli, leader della settimana. Poco prima di chiudere la diretta, la padrona di casa del reality show ha tirato le orecchie a tutti i concorrenti. Cosa è successo? Ilary ha fatto sapere che di tutte le edizioni, questi concorrenti sono i più pigri in assoluto e, quindi, li ha invitati ad attivarsi.

Isola dei Famosi non va in onda giovedì 8 aprile 2021: l’annuncio di Ilary Blasi

Non va in onda Isola dei Famosi giovedì 8 aprile 2021. Ad annunciarlo è stata la conduttrice Ilary Blasi nel corso della diretta di lunedì. Stop per una settimana, dunque, con il doppio appuntamento del reality. La conduttrice ha spiegato perché non va in onda L’Isola giovedì, spiegando che dovranno lasciare spazio al debutto dell’edizione spagnola Supervivientes.

Per ragioni logistiche il reality si fermerà, ma dalla prossima settimana si torna regolarmente al lunedì e al giovedì.