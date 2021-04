Isoardi e Zorzi, è scontro all’Isola dei Famosi: la conduttrice zittita

Scontro in diretta tra la naufraga, ex volto del mezzogiorno di Rai1, e il vincitore del GF Vip: volano stracci

La settima puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 5 aprile 2021 si è aperta con un confronto tra Daniela Martani e Francesca Lodo, ma anche tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca. Le prime hanno precisato di non avere nulla l’una contro l’altra. Daniela ha precisato che dal primo giorno ha cercato sempre di parlare con l’ex Letterina di Passaparola, di non odiarla e non è vero che non vi è comunicazione. Il fatto che sia vegana non è importante per la Lodo, la quale ha avuto un malore, è una sua scelta e la rispetta, ma ha riferito che quando vede qualcuno che prende più riso e cocco puntualizza sempre questo.

Ilary Blasi ha richiamato Elisa Isoardi su questa vicenda che ha commentato sostenendo che Daniela cerca di sdrammatizzare sempre tutto ed esce spesso il suo lato simpatico. Successivamente la padrona di casa del reality show ha mandato in onda un filmato in cui l’ex volto Rai ha parlato del comportamento di Gilles Rocca verso Daniela Martani, eliminata dal gioco. Il vincitore di Ballando con le Stelle ha tenuto a precisare che con la conduttrice hanno parlato, ma non si sono effettivamente capiti.

Tommaso Zorzi si è scontrato con Elisa Isoardi in diretta. Secondo l’opinionista dell’Isola è veramente noioso vedere delle clip in cui i naufraghi sono tutti carichi e poi le dinamiche vengono spente durante le dirette: “Ci siamo rotti le pa**e di questo buonismo”. Immediata la replica della Isoardi:

“Ma quale buonismo stessa cosa facevi tu al GF”

Gilles Rocca ed Elisa Isoardi: il chiarimento all’Isola dei Famosi in diretta

Gilles Rocca ed Elisa Isoardi sono tra i concorrenti più forti di questa edizione. Non sono mancati gli scontri e le parole dette dietro alle spalle da parte di entrambi, ma in puntata hanno chiarito. Nel dettaglio, l’ex volto di Ballando non ha nascosto di avere avuto qualche problema di comunicazione con Elisa, accusando la compagna d’avventura che quando Daniela Martani stava esplodendo nei suoi confronti, lei da dietro le diceva di dirlo.

Aveva capito che fosse un’imbeccata e anche una piccola sciocchezza può diventare un problema sull’Isola e far perdere la bussola. Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi ha replicato ammettendo che non le servono strategie e non ha bisogno di questo.