Isola 2021, malore per Francesca Lodo portata via: lo scontro con Martani

Grande preoccupazione per Francesca Lodo che si è sentita male. La naufraga è stata portata via e ha abbandonato momentaneamente il gioco. Attualmente si trova in infermeria per sottoporsi a tutti gli accertamenti medici previsti. Nella puntata di stasera dell’Isola Ilary Blasi informerà il pubblico delle sue condizioni di salute. Poco prima del malore, Francesca Lodo ha litigato con Daniela Martani. Come mostrato durante il daytime dell’Isola 2021, di lunedì 5 aprile 2021, le due hanno avuto una discussione piuttosto accesa in merito alle porzioni di riso suddivide da Angela Melillo, la quale è stata nominata porzionatrice ufficiale. Insomma la fame si inizia a far sentire sulle spiagge dell’Honduras, gli animi si accendono e i toni si alzano, soprattutto a causa dello stress. Secondo Gilles Rocca, dietro le discussioni di Daniela Martani con il gruppo, ci sia lo zampino di qualcuno che si diverte a seminare zizzania e a creare scompigli e malumori per strategia di gioco.

Neanche il tempo sembra giocare a favore dei concorrenti. La pioggia incessante delle scorse ore ha reso difficile il mantenimento del fuoco e tutti hanno cercato di salvare la loro unica forma di sostentamento. L’arrivo di Fariba su Playa Reunion ha dato un vero e proprio scossone a tutto il gruppo. La madre di Giulia Salemi sembra essersi integrata alla grande tanto da ricevere complimenti da parte dei suoi compagni d’avventura. Su Playa Esperenza vi sono Vera Gemma e Miryea Stabile. Entrambe hanno deciso di accendere il fuoco a tutti i costi. Fino ad ora, però, i loro tentativi sono risultati vani, ma l’attrice romana ha cercato di utilizzare i capelli come miccia. In seguito si sono dedicati alla propria cura personale, spalmandosi del cactus sul viso e utilizzando un carboncino per truccarsi gli occhi.

Isola dei Famosi stasera: chi esce tra Daniela Martani e Drusilla Gucci

Sarà scontro fino all’ultimo voto quello che vede a rischio Daniela Martani e Drusilla Gucci. Chi uscirà, finirà su Playa Esperanza, l’Isola che permette ai naufraghi eliminati di potere rientrare in gioco. Attualmente vi sono Vera e Miryea. Durante la sesta puntata abbiano assistito al rientro di Paul Gascoigne che godrà di alcuni privilegi dopo l’incidente. Intanto un ex concorrente ha denunciato la produzione per un filmato mandato in onda durante lo scorso appuntamento.