Isola dei Famosi, Divino Otelma denuncia il reality: “Squallida aggressione”

L’ex naufrago ha deciso di agire per via legali nei confronti del reality show per un video mandato in onda da Ilary Blasi

Nella puntata di giovedì 1°aprile 2021 dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha parlato di un malocchio derivante da un funesto fatto del passato che si sarebbe abbattuto sull’attuale edizione. Come è noto diversi naufraghi hanno avuto piccoli incidenti durante le prove. Nella clip in questione sono state mostrate immagini che si sono fatti male con tanto di voce fuori campo che avrebbe fatto riferimento al Divino Otelma. Ha deciso di denunciare L’Isola dei Famosi l’ex concorrente per la battuta che non è stata di suo gradimento. Come fa sapere tramite il profilo Instagram, il mago è passato alle vie lagali per il filmato mandato in diretta, definendolo un vergognoso comportamento che comporta una ampia indagine al fine di individuare eventuali mandanti:

“In assenza di iniziate che mettano fine immediatamente a tale inaudita e squallida aggressione mediatica, l’avvocato Massimiliano Ermanno Kornmuller del Foro di Roma, procederà nelle sedi opportune contestando al responsabile i reati di diffamazione a messo posta e mezzo stampa”

Non è la prima volta che Otelma intraprende una azione legale. Qualche tempo fa ha chiesto un risarcimento danni a Francesca Cipriani per la spinta ricevuta all’Isola dei Famosi. Quella gli causò non pochi guai: un infortunio e nove punti di sutura. I due hanno avuto un confronto a Live-Non è la d’Urso. L’ex volto de La Pupa e il Secchione si era detta delusa del fatto che con una cosa del genere rovinasse la loro amicizia. Dal canto suo, Otelma, ha raccontato in più occasioni di avere avuto problemi di deambulazione.

Isola dei Famosi: Divino Otelma e il risarcimento chiesto a Francesca Cipriani

Il genovese, poco prima di abbandonare il reality show, ai tempi registrò un filmato in cui aveva parlato di forze nefaste, regredienti, introflesse, mistificatorie e sataniche che avrebbero spinta Francesca a compiere un atto del genere. Per colpa sua, infatti, la sua avventura venne compromessa, costretto al ritiro solo dopo tre puntate. Nessuna intenzione di ritirare la denuncia nei confronti di Francesca Cipriani: pare che, attualmente, la decisione del Divino Otelma rimane quella di ottenere un risarcimento danni.

Isola dei Famosi anticipazioni: Ilary Blasi replica al Divino Otelma in diretta?

L’argomento della querela all’Isola dei Famosi da parte del Divino Otelma potrebbe essere uno dei temi che la conduttrice potrebbe trattare nella puntata di lunedì 5 aprile 2021. Ilary Blasi potrebbe replicare, in diretta, alle accuse mosse dall’ex concorrente, e difendere la sua squadra di lavoro. Attendiamo maggiori dettagli dalle anticipazioni dell’Isola.