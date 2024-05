Isola dei Famosi, tegola sui naufraghi: provvedimento che sconforta

Arriva un provvedimento per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024, che si ritrovano a dover rinunciare a qualcosa di importante. Il motivo? Il regolamento è stato violato da due concorrenti, almeno secondo quanto riporta lo Spirito dell’Isola attraverso un comunicato che ha spiazzato i due gruppi. Facendo il punto della situazione, la puntata andata in onda lunedì scorso ha dato una svolta importante in Honduras, per quanto riguarda l’intero gioco. Vladimir Luxuria ha annunciato la decisione di dividere i naufraghi in due gruppi distinti e separati. Dopo l’annuncio, è arrivato il momento di creare questi due team.

Per farlo, la conduttrice ha sfruttato le ultime prove Leader, che hanno visto come vincitori Greta Zuccarello e Samuel Peron. I naufraghi non sapevano ancora che tramite queste sfide si sarebbero creati i due gruppi. I due concorrenti, che hanno dimostrato in Honduras di essere amici e alleati, sono stati così divisi. Entrambi hanno dovuto scegliere chi portare nella propria squadra, la Blu e la Rossa. La prima è composta da Greta, Edoardo Stoppa, Aras Senol, Alvina Verecondi Scortecci e Valentina Vezzali. Invece, nella seconda vi sono Samuel, Matilde Brandi, Edoardo Franco, Artur Dainese, Khady Gueye e Rosanna Lodi. Divisi in squadre, però, i naufraghi devono rispettare delle regole importanti.

Innanzitutto i due gruppi a L’Isola dei Famosi 18 hanno dovuto ripartire da zero, ovvero senza fuoco e senza alcun comfort, subito dopo la messa in onda della puntata. Inoltre, le regole prevedono che le due squadre non interagiscano tra loro, in alcun modo, fatta eccezione per un momento della giornata. Ebbene i concorrenti hanno violato il regolamento imposto con la presenza di questi due gruppi. Infatti, Rosanna e Greta hanno parlato. Inoltre, sono stati fatti i complimenti alla prima per le orecchiette.

Ecco cosa dice il comunicato:

“Lo Spirito dell’Isola era stato chiaro: è vietato alcun contatto tra i due gruppi. Le regole sono state violate e ieri sera sono stati fatti i complimenti a Rosy per le orecchiette da parte della squadra blu. Oggi Rosy ha parlato con Greta. Entrambi i gruppi dovranno restituire una ciotola di riso a testa, consegnatela sotto i rispettivi totem”

Per aver violato il regolamento, i naufraghi devono quindi riconsegnare una parte del riso, per loro fondamentale. Tale provvedimento ha lasciato senza parole i concorrenti, che inizialmente non riuscivano a capire cosa fosse accaduto. Molti si sono ribellati a questa decisione, in quanto il cibo ora è diminuito. Greta ha ammesso di aver parlato con Rosanna, mentre quest’ultima ha mostrato perplessità insieme a Khady.

Alla fine, i naufraghi si sono dovuti rassegnare, in quanto la decisione ormai è stata presa. L’Isola dei Famosi torna in onda con l’ottava puntata di lunedì 13 maggio 2024, mentre il pubblico è sempre meno appassionato alle dinamiche dell’Honduras.