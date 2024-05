Isola dei Famosi 7° puntata: eliminato, nominati, svolta con squadre

La settima puntata de L’Isola dei Famosi 18 è iniziata con Vladimir Luxuria che ha fatto un annuncio: da stasera i naufraghi vivranno questa esperienza divisi in due gruppi. In Honduras, nel corso di queste settimane, i concorrenti hanno iniziato ad avere dei dissapori. C’è chi accusa alcuni naufraghi di essersi coalizzati in un gruppo. Questo sarebbe composto da Greta Zuccallo, Samuel Peron, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco e Matilde Brandi.

A lamentarsi della presenza di questo gruppo sono stati Valentina Vezzali, Artur Dainese, Khady Gueye e Rosanna. Quest’ultima ha anche sottolineato che Greta starebbe spesso vicina a Samuel, facendo delle allusioni. Il ballerino non ha reagito bene e ha subito evitato la nascita di un possibile gossip: “Stai dicendo cose non vere, non ti permettere!” Inoltre, Peron ha precisato che non detta regole e che non dice a nessuno cosa fare e cosa no, al contrario di ciò di cui viene accusato.

Intanto, Edoardo Stoppa ha dimostrato di essere coerente. Il naufrago, sebbene sia vicino a Greta, ha esposto il suo pensiero negativo: “Ha un atteggiamento da maestrina. Bisogna lasciare un po’ correre”. Gli scontri sono andati avanti e Rosanna ha avuto un battibecco con Sonia. Non solo, Bruganelli è stata accusata da Khady di correre in difesa di Greta perché la conosce. L’opinionista, che ha avuto un attrito con Elenoire Casalegno stasera, si è infastidita: “Tu dici che siccome conosco già a Greta la difendo, secondo me le cose vanno fatte e dette con criterio”.

Isola dei Famosi: l’eliminata, la sorpresa e Daniele contro Bastianich

È arrivato il momento di scoprire l’eliminato di stasera. Al televoto ha preso Marina Suma, la quale ha dovuto lasciare definitivamente il gioco. In questa circostanza, Dario Maltese ha preso la palla al balzo per asfaltare Edoardo Stoppa. Stasera il giornalista è apparso senza freni e inarrestabile. La settima puntata de L’Isola dei Famosi è andata avanti con una sorpresa per i naufraghi.

Nella puntata precedente, le mamme di Alvina ed Edoardo Franco sono approdate in Honduras. Con i loro figli hanno trascorso qualche ora e in gran segreto non hanno lasciato l’Honduras. Le due donne hanno condiviso questa piccola esperienza con Juliana Moreira, la quale era approdata in Honduras per fare una sorpresa al suo Edoardo Stoppa.

Le tre stasera hanno raggiunto a sorpresa La Palapa e qui hanno affrontato una prova, tra insetti e giocattoli. Ebbene Juliana e le due mamme hanno superato la sfida e regalato così la farina ai naufraghi. Dopo di che, hanno salutato i loro cari e hanno lasciato la Palapa.

La puntata è andata avanti con un lato inedito di Joe Bastianich. Quest’ultimo si è aperto in questi giorni con i suoi naufraghi, raccontando che questo per lui rappresenta un viaggio esistenziale. Il noto chef ha fatto presente di essere in difficoltà, in quanto ha sempre avuto paura di affezionarsi agli altri. “Qui dentro non ho i miei superpoteri. Per autodifesa mi sono chiuso”, ha dichiarato Joe.

Stasera Bastianich, in zona nomination, ha confermato tutto e ha precisato che sta facendo un percorso per ottenere un cambiamento in questo. Sonia Bruganelli l’ha elogiato, dicendosi convinta che sia uno dei naufraghi che nella storia del reality sono riusciti a sfruttare questa esperienza per un percorso personale. A non credere alle confessioni di Bastianich è Daniele Radini Tedeschi.

L’ex naufrago, che ha deciso di eliminarsi dai giochi nei giorni scorsi, ha stroncato il famoso cuoco:

“Questa tua confessione non me la fai bere. Fuori ho sentito confessionali in cui hai detto cose ingiuste. Abbiamo visioni della vita completamente diverse. Pescare dei pesci per te è una sofferenza perché non puoi venderli a 80$ nei nei tuoi ristoranti. Continua con il tuo capitalismo”

L’intervento di Daniele ha riacceso le tensioni e anche l’attenzione del pubblico. Bastianich non ha concesso chissà quale spazio a questo scontro, anzi. Il noto chef e imprenditore non ha deluso i suoi fan e ha replicato solo con qualche parola: “Le persone ignoranti bisogna lasciarle parlare”. In questa circostanza, in studio, Daniele ha raccontato che tutto il denaro percepito tramite il programma lo dà in beneficienza.

A L’Isola dei Famosi cambia tutto: le due squadre

La puntata è andata avanti con la prova di ballo di Samuel Peron e Alvina. Questo è stato un siparietto simpatico, caratterizzato però dalla presenza di tre giudici: Sonia, Dario e un esperto di ballo del posto. Mentre da Maltese è arrivato un sì, Bruganelli ha dato un giudizio negativo concentrandosi su Alvina. Alla fine il giudice dell’esperto ha portato i due naufraghi a vincere la prova, permettendo a tutto il gruppo di mangiare i panini.

È arrivato poi il momento di dividere i naufraghi in due gruppi. Nei giorni scorsi sono state svolte due prove Leader, una tra donne e l’altra tra uomini. I vincitori sono stati Samuel e Greta, proprio coloro che sono apparsi uniti in Honduras. Non sapevano che in realtà sarebbero diventati Leader di due gruppi differenti. Da ora in poi i naufraghi vivranno separati, ma sulla stessa isola. Non solo, Vladimir ha precisato che dopo la puntata dovranno ricominciare da zero, senza fuoco e benefit. I due Leader hanno composto le loro squadre.

Squadra Blu : Greta ha scelto Stoppa, Aras, Joe, Alvina e Valentina.

Squadra Rossa: Samuel ha scelto Matilde, Edoardo Franco, Artur, Khady e Rosanna.

A questo punto, Greta e Samuel hanno dovuto affrontare una sfida per ottenere l’immunità per la propria squadra. Con determinazione, è stata Greta a vincere, rendendo immuni i suoi compagni.

Stasera a L’Isola dei Famosi 2024 per Aras ed Edoardo Franco c’è stata una sorpresa. L’attore turco ha dovuto affrontare una prova di italiano, coniugando il verbo andare al presente indicativo. Ebbene l’interprete di Cetin di Terra Amara ha vinto e così, insieme a Edoardo, ha potuto gustarsi un dolce tipico dell’Honduras.

Isola dei Famosi, settima puntata: le nomination

Sono iniziate le nomination a fine puntata, con il gruppo di Greta immune. Al televoto sono finiti Samuel, Rosanna e Artur.