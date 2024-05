Isola dei Famosi, Dario Maltese inarrestabile: così asfalta Stoppa

Stasera Dario Maltese nello studio de L’Isola dei Famosi 2024 è inarrestabile. L’opinionista dice di essersi fatto influenzare dal comportamento di Sonia Bruganelli. Nel corso della settima puntata, in onda il 6 maggio 2024, il giornalista si sta decisamente lasciando andare a una serie di stoccate in diretta e una è già stata riservata a Edoardo Stoppa. Dario ha stroncato il naufrago quando è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. Marina Suma è stata eliminata, perdendo al televoto contro Rosanna, Artur Dainese e Khady Gueye. L’attrice, dunque, ha dovuto lasciare il gioco e a breve tornerà in Italia.

Vladimir Luxuria ci ha tenuto a spiegare che ultimamente Marina è stata poco attiva in Honduras per via di “un problema reale con la schiena”. La conduttrice, nel ribadire questo, si è mostrata seria. La Suma è stata assente in questi giorni su Playa Palapa proprio a causa di questo problema. Nelle scorse settimane, Marina ha avuto un piccolo incidente in diretta e ha mostrato i primi segni di cedimento. Elenoire Casalegno ha sottolineato che molti naufraghi sono apparsi dispiaciuti per via di questa eliminazione, in quanto la Suma si era fatta voler bene all’interno del gruppo.

L’inviata, però, ha puntato l’attenzione su Edoardo Stoppa e Matilde Brandi: “C’è stato un momento, quello in cui Artur si è salvato… Edoardo e Matilde si sono guardati in modo complice”. I due hanno subito precisato che c’è stato davvero entusiasmo da parte loro per il fatto che Dainese è stato salvato dal pubblico, in quanto in questi giorni ha pescato di più. Dario Maltese stasera a L’Isola dei Famosi ha preso la palla al balzo per sganciare la sua stoccata per Stoppa.

Ciò è accaduto quando è stato fatto notare che Stoppa aveva nominato Marina settimana scorsa perché la vedeva debole. Il naufrago ha confermato che aveva visto l’attrice che si stava spegnendo. Ed è stato a questo punto che Maltese ha asfaltato Stoppa: “La nomination che ha fatto settimana scorsa Stoppa mi ricorda quelle storie ‘ti lascio perché tu meriti di meglio'”. Bruganelli ha ironizzato: “Non è vera questa cosa? A me è appena successa”.

Non solo, Sonia si è detta convinta che Maltese pensi delle cose maliziose, ma che solitamente non riuscirebbe a dirle. Una serata scoppiettante per il giornalista del TG5, che ha deciso di lasciarsi andare totalmente nella settima puntata del reality show di Canale 5. Artur Dainese e Khady Gueye sono finiti al centro dell’attenzione, in quanto sembra esserci del tenero tra loro. Stasera in diretta i due hanno precisato che c’è solo un’amicizia.

Maltese non si è trattenuto e ha chiesto a Khady e Artur di scambiarsi un bacio stasera davanti a tutti. Ovviamente, i due concorrenti non hanno fatto questo regalo all’opinionista e Vladimir Luxuria ha fatto notare che stasera è davvero incorreggibile.