Isola, Bruganelli conduttrice? La mossa e attrito con Casalegno

La prima fase della settima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 ha visto protagonista Sonia Bruganelli. Prima ha sganciato una battuta sull’eventualità di prendere il posto di Vladimir Luxuria nella prossima edizione e poi ha avuto un piccolo momento di astio con Elenoire Casalegno. Partendo dall’inizio della puntata, la conduttrice ha salutato i suoi due opinionisti. Vladimir ha chiesto a Bruganelli di alzarsi in piedi e di mostrarsi al pubblico con il suo abito nero.

Sonia ha fatto un giro su se stessa e ha fatto notare che non dovrebbe chiederle di alzarsi: “Guarda che è pericolosissimo fare alzare l’opinionista, è un attimo, lo sai”. Così Bruganelli ha ironizzato sulla possibilità che un giorno torni in quello studio nel ruolo di conduttrice al posto di Vladimir. Questo è proprio ciò che è accaduto con Luxuria, la quale fino alla passata edizione ha vestito il ruolo di opinionista e per poi prendere il posto di Ilary Blasi.

In questi casi viene spesso fatto presente che è accaduta la stessa cosa ad Alfonso Signorini, diventato poi conduttore del Grande Fratello. In questi giorni, la stessa Vladimir ha già affrontato questo discorso. In un’intervista per Novella2000, ha detto la sua sull’eventualità che Bruganelli diventi conduttrice del reality show: “Conduttrice al mio posto? Ben venga, al prossimo giro”.

Proprio in questi giorni si vocifera che questa sarebbe la prima e ultima edizione del reality condotta da Vladimir. I risultati non sono stati soddisfacenti, fino a ora. Spesso si parla di chiusura anticipata, anche se ormai questa ipotesi sembra essere cancellata. Proprio la conduttrice stasera ha fatto presente che manca ancora un mesetto alla fine di questa edizione.

La puntata di stasera de L’Isola dei Famosi 2024 è andata poi avanti con Vladimir che ha salutato i naufraghi e l’inviata, Elenoire Casalegno. Quest’ultima ha ricambiato il saluto, rivolgendosi a Sonia in modo scocciato. Subito dopo, ha salutato Dario Maltese con grande gioia e urlando, tanto che Luxuria non ha potuto non far notare la cosa. Bruganelli è apparsa abbastanza infastidita con Elenoire: “Questa cosa non è chiara”.

Maltese, ridendo, si è rivolto a Elenoire facendo notare la reazione di Sonia. “Stai scatenando un inferno Elenoire”. Come se non gliene importasse più di tanto, la Casalegno ha replicato: “Ah figurati!”.