Isola dei Famosi, Ilary Blasi fuori? Ora parla Vladimir Luxuria

Ilary Blasi fuori da L’Isola dei Famosi? Da ormai qualche mese, con i cambiamenti imposti con le nuove linee anti-trash di Pier Silvio Berlusconi può accadere di tutto. Barbara d’Urso è uscita di scena improvvisamente, mentre nei reality show sono state pensate a nuove regole legate alle dinamiche e alla selezione dei concorrenti. Per tale motivo, molti telespettatori si chiedono quale sarà il futuro di Ilary sulle reti Mediaset e in particolare su Canale 5. A parlarne ci pensa Vladimir Luxuria.

In una nuova intervista per Novella 2000, è stato chiesto all’opinionista del reality show che si svolge in Honduras se la Blasi potrebbe non esserci alla conduzione della prossima edizione. “Non ho idea di chi diffonda notizie simili… Io non ne so nulla…S i farà L’Isola? Non si farà? Boh…”: così Vladimir risponde al giornalista del settimanale diretto da Roberto Alessi. Dunque, al momento, Luxuria non sa nulla sul futuro del reality. Per quanto riguarda la posizione di Ilary, sembra smentire l’eventualità di vederla fuori dal progetto se mai ci sarà un’altra edizione.

Visti i numeri dei dati degli ascolti televisivi ottenuti da L’Isola dei Famosi 2023, si pensa che non ci sarà un’altra stagione, almeno non per ora. La stessa Ilary Blasi ha commentato tali indiscrezioni a inizio estate, restando però sul vago. Per quanto riguarda la sua uscita dalle reti Mediaset, ne ha parlato con Valerio Staffelli, che di recente l’ha raggiunta come inviato di Striscia la Notizia.

Quest’ultimo, come sempre, non ha fatto troppi giri di parole e le ha chiesto se avrà lo stesso destino di Barbara d’Urso. La conduttrice ha ricordato che solitamente in questi mesi non ha alcun impegno con le reti Mediaset e che non sa esattamente se i piani alti decideranno di mandare in onda una nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

“Le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”, questa la risposta di Ilary. Bisogna, dunque, attendere per scoprire se ci sarà un’altra edizione del reality show nella primavera del 2024 e se ci sarà al timone la Blasi. C’è la probabilità che a Ilary venga assegnato un altro show da condurre. Per il momento, però, non ci sono notizie al riguardo. Proprio oggi, Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare del trash in TV con una nota stampa fiume.

Vladimir Luxuria: il bullismo e il desiderio di diventare mamma

Proseguendo con la sua intervista per Novella 2000, Vladimir consiglia a chi è vittima di bullismo di non restarsene in silenzio, ma di parlare e sfogarsi. Spesso viene contattata da giovani che hanno sentito la sua storia e che chiedono il suo aiuto per superare i momenti di sconforto. Addirittura Luxuria ammette di aver “perfino sventato un suicidio”.

In passato, l’opinionista e attuale conduttrice del programma Il Rosso e Il Nero in radio sentiva il forte desiderio di avere un figlio. Ora del fatto che non sarà mai madre se ne è fatta una ragione. “Al di là delle leggi, che non mi consentirebbero di avere un figlio, a remarmi contro è anche una questione anagrafica”, dichiara Vladimir, la quale è comunque felice di avere dei nipoti, per cui è una brava zia.