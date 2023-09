Ilary Blasi silurata da Mediaset? “Ora parlo io, non ho il contratto”

Ilary Blasi è stata silurata o no da Mediaset? La domanda gliela l’ha posta Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, senza troppo girarci attorno. Il giornalista, nella fattispecie, le ha chiesto se si fosse ‘d’ursizzata‘ (in riferimento al fatto che ‘Barbarella’ è rimasta senza programmi). L’ex Lady Totti cosa ha risposto? Un “ni”. Vale a dire che da un lato ha ricordato che lei in “questo periodo va sempre in letargo”, dall’altro ha spiegato che al momento non sa se il Biscione le “farà rifare L’Isola dei Famosi”.

“Le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”, ha concluso l’ex Letterina di Passaparola. Insomma, le indiscrezioni che la volevano fuori dai progetti del Biscione erano vere a metà. Da qualche anno i vertici di Cologno Monzese non fanno più contratti faraonici. Ora si viene pagati solo se si è scelti per un progetto tv. Per farla breve: se L’Isola non si farà, la Blasi è probabile che rimanga a piedi o che venga silurata, che dir si voglia. A meno che Mediaset decida di affidarle un altro show. Al momento, però, tutto tace su tale fronte.

Tornando a Staffelli, le ha consegnato il Tapiro d’Oro (per Ilary è il nono, superato Francesco Totti fermo a quota otto). Oltre a domandare se si fosse ‘d’ursizzata’, l’inviato di Antonio Ricci ne ha approfittato per stuzzicarla sulla ormai arcinota vicenda dei Rolex. La questione è finita in tribunale, con Totti che sostiene che la conduttrice abbia fatto sparire i suoi orologi.

“Ora dovrete tenerli in affidamento “congiunto””, l’ha incalzata il giornalista. “Non ci ho capito niente, faremo come con i figli”, la replica ironica della Blasi, che però ha tenuto a precisare che “non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete”. Il Tapiro d’Oro le è stato recapitato nei giorni scorsi. La consegna è stata trasmessa da Striscia la Notizia durante la puntata di apertura della nuova stagione, vale a dire lunedì 25 settembre.

L’Isola in forse, Temptation Island Winter confermato

Se sull’Isola c’è ancora un gigantesco punto interrogativo, non si può dir lo stesso su Temptation Island Winter. Durante la presentazione dei palinsesti Pier Silvio Berlusconi aveva detto che l’idea di proporre il reality delle tentazioni c’era, ma che bisognava capire se il progetto fosse fattibile o meno. Nei giorni scorsi Filippo Bisciglia ha confermato che la trasmissione vedrà la luce e che ci sarà lui a timonarla. Il format verrà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.