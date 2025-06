Isola dei Famosi, studio esplode contro Dino: semifinale nel caos per Gentili

A L’Isola dei Famosi 2025, durante la semifinale, Veronica Gentili decide di dare inizio a un confronto faccia a faccia tra Dino Giarrusso e Omar Fantini. I due naufraghi sono stati protagonisti di una rissa in diretta TV, nella scorsa puntata. La scena ha decisamente scosso questa edizione piatta del reality show che si svolge in Honduras. Mentre Dino è stato eliminato al televoto e ha vissuto queste ultime settimane sull’Ultima Spiaggia, Omar è quasi sempre stato il Leader dei naufraghi.

Fantini e Giarrusso si sono così ritrovati uno contro l’altro nella sfida a pallanuoto. Ed è stato durante questa prova in acqua che si è accesa la rissa tra Dino e Omar in diretta. Stasera i due naufraghi decidono di scambiarsi subito un abbraccio, non appena si ritrovano uno di fronte all’altro. La moglie di Dino, Sara, appare commossa da questo momento. Veronica Gentili vorrebbe un confronto stasera tra loro e Giarrusso si lascia andare a uno sfogo:

“Io mi scuso con Omar, Cristina e tutti i naufraghi. Io credo che Silvio Berlusconi non sarebbe stato contento e quindi mi scuso anche con la rete. Non è la vita reale. Mi dispiace aver sentito di nuovo brutte parole sulla mia persona. Nella vita ho sempre difeso i più deboli e le donne”

Mirko Frezza interviene, dallo studio, molto duramente contro Dino:

“Io parlo con lei (Veronica Gentili ndr), non mi va di parlare con te. Lui è un bugiardo. Quella è vita reale. Proprio perché non hai comfort esce davvero chi sei. Ma il matrimonio con la donna è combinato, perché è così bella”

Le parole di Mirko generano un momento di risate e divertimento nello studio. Le reazioni infastidiscono non poco Giarrusso, il quale si scaglia solo contro l’opinionista: “Simona la tua risata non mi sembra una cosa bella. Non credo sia bello dire in diretta ‘il tuo matrimonio è combinato'”. Veronica Gentili prende in mano la situazione e fa notare che quella di Frezza era solo una battuta. A difendere Dino ci pensa Giuseppe Cruciani, il quale crede che stia mentendo nel giustificarsi, in quanto convinto che in realtà sia innocente e di non aver fatto nulla.

Intanto, Simona Ventura ritiene che Omar abbia fatto un gesto peggiore rispetto a quello di Dino, reagendo in quel modo. Fantini si difende:

“Quando vedo Dino che trascina sott’acqua Cristina. Ricordo che tre minuti prima ascoltavamo una frase di Dino che umiliava Cristina. Io ce l’avevo in lacrime a fianco a me. Lì è scattata l’ira di tutti. Fino a che se la prende con me, ma nel momento in cui vedo un uomo che cinge la gola di una donna e la porta sott’acqua. Io interverrò sempre. Il mio errore è stato non saper dosare la mia reazione nel posto in cui sono”

La conduttrice ci tiene a sottolineare che la sua reazione non è grave solo in TV, ma anche fuori. A questo punto, arriva il momento per Sara, la moglie di Dino, che nei giorni scorsi ha rilasciato furiosa una lunga intervista, di parlare:

“Ciao Omar, avrei un paio di cose da dirti. Innanzitutto, da spettatrice sei stato il mio naufrago preferito. Se non avessi avuto mio marito all’Isola avrei sempre votato te, se non fosse che al televoto non sei mai andato. Non eri tu, sei stato violento. Hai fatto delle cose brutte e mi consola perché penso a mio marito. Questo perché quello che vedo non è il mio Dino. Una cosa mi è indigesta… tante volte avete accusato Dino di essere un bugiardo, ma Omar quando hai aggredito, minacciato e percosso Dino non si era ancora avvicinato a Cristina. Questa è una tua narrazione, non è reale”

Veronica Gentili chiede poi ai due di stringersi la mano, mentre in studio Alham e Mirko si scagliano contro Dino. Quest’ultimo non lascia poi parlare la conduttrice, la quale si infastidisce e anche parecchio: “Quando voi starete da questa parte mi direte cosa fare”. Questo momento di tensione si conclude con Veronica che svela il comunicato: Omar finisce al televoto flash in automatico. Nulla contro Dino, in quanto è già un eliminato dell’Ultima Spiaggia.