Isola dei Famosi, è rissa in Honduras: Giarrusso nero e urla dallo studio

Tutti contro Dino Giarrusso, che proprio non riesce a viversi questa esperienza con la pace, nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2025. Dopo gli scontri scoppiati con il ritorno degli eliminati provvisori dall’Ultima Spiaggia, c’è stata una rissa sfiorata. Durante una prova, ecco che si è acceso un forte scontro tra Dino e Cristina, che ha portato Omar Fantini a intervenire e a generare ancora più tensione.

Tutto è iniziato con, appunto, il ritorno dei concorrenti eliminati al televoto, che hanno accettato la seconda possibilità nell’Ultima Spiaggia, dopo aver preso atto degli schieramenti capitanati da Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese. Veronica Gentili ha mandato in onda una clip che ha permesso ai naufraghi di scoprire i commenti negativi fatti dagli eliminati provvisori, mentre si trovavano, a loro insaputa, sull’Ultima Spiaggia.

In particolare, ha attirato l’attenzione di tutti il commento di Dino Giarrusso contro Cristina Plevani. Il politico ha accusato la naufraga di non aver fatto grandi cose nella sua vita dopo il Grande Fratello:

“Cosa ha fatto in 25 anni? Niente. Ha vinto la prima edizione del Grande Fratello e poi non ha fatto nulla”

La Plevani è apparsa subito provata dal suo commento, ma ha deciso comunque di tirare fuori tutta la sua forza ricevendo gli applausi del pubblico:

“Dino è un classista che giudica le persone solo se hanno un titolo di studio. Lui ci ha fatto per giorni un elenco di conoscenze e titoli di studio. Sarò una persona normale con un lavoro normale, ma non mi sento inferiore a Dino Giarrusso. Posso accettare che non posso piacere . Fuori dall’Isola di incontrare alcune di queste persone non me ne frega nulla”

In sua difesa, è intervenuto Giuseppe Cruciani dallo studio. Quest’ultimo ha notato lo sconforto della Plevani, che non ha trattenuto le lacrime. Conoscendola, Cruciani ha dichiarato:

“La conosco da tanti anni. Fa l’istruttrice di nuovo, ha fatto lavori degnissimi. Non è vero che in 25 anni non abbia fatto niente. Penso che tu debba chiedere scusa”

Dino si è difeso facendo notare che la Plevani l’aveva accusato di essere come la “sabbia nelle mutande”. Sia Cruciani che la conduttrice ritengono, però, che sia invece un’offesa quella che lui ha rivolto a Cristina. Quest’ultima ha ricevuto un abbraccio a distanza anche da Simona Ventura, la quale crede che sia una donna “che merita tanti applausi”. Teresanna Pugliese si è alzata in piedi di fronte a questi rimproveri nei confronti di Giarrusso.

Dino è apparso alquanto offeso da questa situazione, facendo notare che sembra esserci un “tutti contro uno”. A questo punto, Teresanna si è scagliata contro Dino, prendendo la palla al balzo: “Non è solo classista, ma anche frustrato. Perché giudica tutti allo stesso modo? Con questo classismo spietato”. Veronica Gentili, però, l’ha fermata facendole notare: “Così no, questo è un insulto come quello dei 25 anni”.

Cristina si è poi commossa quando Mario Adinolfi, con cui ha stretto di recente un’amicizia, l’ha definita “una persona splendida”, riservandole vari complimenti. Intanto, in studio, è intervenuta la moglie di Giarrusso, che con calma ha preso le sue difese:

“Io non credo che Dino intendesse quello che è trapelato, non è da lui. Credo che avesse un po’ di risentimento nei confronti di Cristina e altri naufraghi. E comunque ha chiesto scusa”

Isola dei Famosi: rissa tra Dino Giarrusso e Omar Fantini

La rissa è scoppiata subito dopo, quando Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli hanno dato il via a una sfida di pallanuoto tra il gruppo dei naufraghi e quello dell’Ultima Spiaggia. A un certo punto, Giarrusso ha preso dal collo Omar, trascinandolo sott’acqua. Ha fatto poi la stessa cosa con Cristina, generando il panico. A questo punto, Fantini non ha trattenuto la sua rabbia e si è scagliato contro Dino, lanciandogli poi una serie di minacce.

Pretelli ha cercato di fermare il tutto, richiamando i concorrenti, ma senza risultati. L’inviato ha soprattutto rimproverato Dino, non riuscendo però a fermarli, sebbene abbia anche alzato la voce. Veronica Gentili in studio ha cercato di mantenere la calma di fronte al caos e ha rimesso le cose in ordine, dopo alcuni minuti di forte tensione:

“Ragazzi è un gioco. Vale tutto nel gioco e non che ci si mena. Questo non è nello spirito del gioco. Facciamo un’eliminazione qua e là. La finiamo qua. Pierpaolo abbiamo già preso una decisione, Omar e Dino sono squalificati da questa sfida. Fuori”

Alla fine, ha vinto il gruppo dei naufraghi e Dino si è recato da Omar a dargli la mano. Quest’ultimo, però, si è rifiutato di fare questo gesto di pace. La Gentili ha voluto vederci chiaro nella questione e Giarrusso si è mostrato furioso:

“Avete fatto un processo. Mi sono sentito dire: ti ammazzo, me***, ti metto con la testa sotto l’acqua. Non si potrebbe fare, da contratto, minacciare un’altra persona”

Omar, con il sostegno del pubblico a casa, ha dato la sua versione:

“Molto facile. Lui, invece, di dirlo, l’ha fatto. L’ha fatto prima con me e va bene. Poi ha preso dal collo Cristina. Con una donna non si fa. ‘Ti ammazzo’ è la prima cosa che mi viene da dire quando vedo una donna in questi momenti”

La conduttrice, però, ha fatto notare stasera a L’Isola dei Famosi che entrambi hanno esagerato, non schierandosi. Omar non ha fatto dei passi indietro, dicendosi convinto che rifarebbe ciò che ha fatto di fronte a un gesto del genere contro una donna. Dallo studio ha iniziato a urlare, furiosa, la moglie di Dino:

“Non ci sto! Accusare Dino Giarrusso di violenza sulle donne non ci sto. Quello è un gioco. Non si permetta nessuno”

In suo aiuto è corso Giuseppe Cruciani, che questa volta ha difeso Giarrusso: “Non credo volesse fare del male a una donna, lo conosco”. Veronica Gentili ha appoggiato questo commento e il pubblico non l’ha presa bene. Infatti, molti telespettatori sono curiosi con la conduttrice, che a detta loro avrebbe dovuto prendere una posizione netta di fronte al gesto sconsiderato di Dino durante una prova.