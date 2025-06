Isola, Adinolfi spietato e Teresanna sola: le carte sono scoperte

Sono nati due schieramenti a L’Isola dei Famosi 2025 nelle scorse settimane e ora tutto appare più chiaro. Da una parte è possibile sicuramente vedere una Teresanna Pugliese che lotta da sola, in quanto il suo gruppo è stato sgretolato. Mirko Frezza sembrerebbe essersi schierato dalla sua parte ormai, ma la sua posizione spesso vacilla e non è certa. Dall’altra parte c’è per certo Mario Adinolfi, che tiene tra le mani le fila.

Il politico è convinto di aver stracciato il gruppo dei Giovani, lasciando Teresanna a lottare da sola. Va precisato che di quel team vi sono vari concorrenti che si sono ritirati per loro scelta e non per volere del pubblico. Adinolfi, però, crede di essere riuscito a fare del suo meglio per mandare avanti il suo gruppo e stracciare l’altro. Ed ecco che ora si vede bene la posizione di Cristina Plevani, che inizialmente sembrava viaggiare da sola e distante dal politico tanto discusso.

Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, proprio lei è uscita allo scoperto, facendo cadere finalmente la maschera, schierandosi ufficialmente contro Teresanna. Ora si arriva alla regolamento dei conti, in quanto mancano solo due puntate alla finale. Cristina stasera, nell’ottava puntata, ammette di aver sempre pensato che Mirko Frezza sia un “paragnaus”. Ebbene l’attore non si lascia colpire negativamente, tanto che ribatte stroncandola con il suo modo di fare:

“È tutto vero. Se sto in piedi a 52 anni è perché riesco a essere un parac****, quindi ha ragione. Lo posso dire, è vero”

Veronica Gentili, però, vuole ascoltare l’opinione di Teresanna, ormai grande protagonista di questa edizione:

“I burattini di Mario? A prescindere da chi, hanno tutti un’idea molto chiara… prevedono chiaramente quelli che sono più forti, temibili, quelli che devono cadere. Di chi parlo? Arrivo. I burattini potrebbero essere Cristina e Omar. Mirko non prende molto una posizione”

Omar Fantini replica dicendo di trovare l’appellativo burattino offensivo e poi continua:

“Io non nego che ci sono delle squadre, dove c’è il regista, l’attaccante e il difensore. Il problema è che una squadra è già stata mezza abbattuta e l’altra sta sopravvivendo. In qualche modo, cerchi di tenere quelli che ti piacciono di più”

Simona Ventura fa notare, però, che Teresanna Pugliese si ritrova a dover fare tutti i ruoli visto che è rimasta sola nel suo gruppo. Detto ciò, l’opinionista dà dell’ancella a Omar, sostituendo così l’appellativo burattino. A questo punto, la Ventura conferma il giorno della finale: “Ragazzi siamo all’ottava puntata, a due dalla finale. Avete fatto un percorso duro, tutti vogliono arrivare in finale e vogliono vincere”.

Nel frattempo, Adinolfi si sente ormai invincibile ed elogia ancora sé stesso: “Quello che mi interessa è che arrivino in finale le persone migliore e tra questi ci sono io”. A detta del politico, “chi non è migliore cadrà”. Mario è certo che “i conti saranno regolati”. Dopo la presenza in studio di Selvaggia Lucarelli, torna Giuseppe Cruciani, amico di Adinolfi, che assicura a Omar che può stare tranquillo. D’altronde Fantini fa parte del gruppo di Mario. Cruciani aggiunge: “Credo che Dalai Mario sia il vincitore naturale, è entrato nel cuore degli spettatori. Poi è un grande stratega”.