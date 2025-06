Isola dei Famosi: nominati, eliminato, Plevani a secco toglie la maschera

Nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025, in onda il 16 giugno 2025, con delle tensioni e forti scossoni per i naufraghi. Veronica Gentili ha dato inizio alla serata presentando Selvaggia Lucarelli come ospite speciale in studio. Dopo di che, la conduttrice ha mandato in onda una clip che ha ripreso gli ultimi scontri nati in Honduras, soprattutto per l’ultimo televoto che ha visto in sfida Teresanna, Chiara e Mirko.

Dallo studio, la Lucarelli non le ha mandate a dire e ha zittito Mario Adinolfi, senza peli sulla lingua. Dopo di che, è arrivato il momento di scoprire il nome dell’eliminato: Chiara Balistreri con il 22.44% (Mirko 52.89%, Teresanna 24.67%). I fan della Pugliese si sono divisi tra lei e la sua fedele amica, non riuscendo però a salvare entrambe. Per la Pugliese questo ha rappresentato un enorme dispiacere, tanto che non ha trattenuto le lacrime.

Isola dei Famosi settima puntata: sorprese e Adinolfi in lacrime

La settima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 è andata avanti con le sorprese per alcuni naufraghi, con delle scelte importanti. Il primo a riceverla è stato Omar, il quale dopo aver superato una prova ha potuto riabbracciare la sua compagna Zara, la quale resterà con lui per 24 ore. Dopo di che, è arrivato il momento di Teresanna, la quale è andata in tilt quando improvvisamente si è ritrovata alle sue spalle il marito Giovanni, con tanto di gaffe di Simona Ventura.

Un altro blocco è stato dedicato alla figura di genitore di Mirko e Mario. Entrambi sono stati messi di fronte a delle scelte per sé stessi e il gruppo. Alla fine, i due naufraghi hanno deciso di vedere solo un videomessaggio dei loro familiari. Frezza ha preferito lasciare intatto il riso per il bene del gruppo. Adinolfi, in questa circostanza, ha mostrato il lato dolce del suo carattere, non trattenendo le lacrime.

Poi è arrivato il momento dei naufraghi dell’Ultima Spiaggia, che hanno dovuto affrontare una prova per scoprire chi è il parente misterioso che è giunto in Honduras per riabbracciare uno di loro. In attesa del risultato, hanno affrontato una sfida Jay e Loredana. I due naufraghi hanno potuto riabbracciare rispettivamente il fratello Checco e la sorella Mary.

Divisi in due coppie hanno dovuto affrontare un’ulteriore sfida. Hanno vinto Jay e suo fratello, che potranno godersi insieme un aperitivo in Honduras. Intanto, sull’Ultima Spiaggia i naufraghi hanno superato la prova. La persona misteriosa approdata in Honduras è l’amica di Jasmin Salvati.

Isola dei Famosi nomination: Chiara va via, Plevani esce fuori, Omar contro Lucarelli

Anche questa volta il Leader è Omar Fantini, il quale ha battuto Loredana e Patrizia. Poco dopo, sull’Ultima Spiaggia, è arrivata Chiara Balistreri, la quale ha ammesso di non avere particolari dubbi. La ragazza ha ammesso di non avere più le forze per andare avanti e di voler tornare a casa. Sua mamma e Selvaggia Lucarelli hanno cercato di convincerla a restare. Chiara non ha trattenuto le lacrime, mentre anche Veronica Gentili e Simona Ventura l’hanno spinta a restare.

Alla fine, la Balistreri ha deciso di lasciare definitivamente L’Isola dei Famosi 2025. Sono poi iniziate le nomination, tutte palesi. L’unica a dire apertamente di voler fuori Teresanna Pugliese, prima della finale, è stata Cristina Plevani, che durante la sua nomination ha parlato chiaro. Selvaggia Lucarelli ha apprezzato la sua sincerità. Proprio lei è stata l’unica a non ricevere una sorpresa da un suo caro in Honduras.

Per quanto riguarda le altre nomination, Veronica Gentili non ha trattenuto il suo disappunto. La conduttrice trova che i naufraghi siano troppo buonisti e che evitino i litigi quando arriva questa fase della puntata. “Cos’è che non è chiaro del fatto che non dovete fare le nomination buoniste?”, ha chiesto Veronica quando è arrivata l’ennesima nomination contro Patrizia, quella di Loredana. “Sono tutti buoni e pensano al suo bene oppure stanno soffrendo le sue lamentele?”, ha continuato la conduttrice.

“Non tutti sono come Selvaggia Lucarelli, come squali pronti ad addentare dove c’è sangue”, ha tuonato Omar Fantini, scagliandosi contro la Lucarelli. “Cara a tua sorella. Prova a tirare fuori la tua personalità con gli altri e non solo con me che non faccio parte del gruppo. Adoro questa cosa, sta venendo fuori il vero Omar”, ha replicato Selvaggia. Al televoto, alla fine, sono finiti Teresanna, Patrizia e Mirko.