Isola, Teresanna in tilt: trauma, poi il marito spiazza e Ventura toppa

Teresanna Pugliese a L’Isola dei Famosi 2025 continua a ritagliarsi i suoi spazi da grande protagonista. Sempre schierata contro Omar Fantini e Mario Adinolfi, l’ex tronista di Uomini e Donne è un personaggio chiave di questa edizione. Il gruppo di naufraghi, che spesso si scontra con lei, sa bene che è molto amata dal pubblico e, a detta sua, starebbe cercando un modo per colpirla. E questa volta è riuscito nel suo intento.

Infatti, come Leader, Omar ha formato un televoto, durante la scorsa puntata, che ha visto scontrarsi Teresanna, Mirko Frezza e Chiara Balistreri, tre volti amati di questa edizione. Ed ecco che i primi due si sono salvati, mentre la giovanissima naufraga è stata eliminata. Un duro colpo per la Pugliese, che non ha trattenuto le lacrime. Chiara ha rappresentato per lei una spalla, un’amica e una sorella in Honduras.

“Non so vivere senza un affetto, mi dispiace. Non riesco a programmare la vita senza un sentimento. Io provo un sentimento reale per lei. Mi ha supportata tanta. Ci siamo strette quando abbiamo avuto bisogno”

Per Veronica Gentili l’eliminazione di Chiara a L’Isola dei Famosi rappresenta per Teresanna “un evento traumatico”. In effetti, la Pugliese non riesce a smettere di piangere ed è chiaro che per lei ora questo percorso sarà più complicato. Poco prima dell’eliminazione della Balistreri, Teresanna ha ricevuto il sostegno da Selvaggia Lucarelli, ospite speciale in studio, che ha stroncato per bene Mario Adinolfi e Omar Fantini.

I due hanno accusato la Pugliese di non pensare agli altri, ma solo a sé stessa. L’ex tronista ci tiene a precisare, nella postazione nomination, di fare l’esatto contrario, avendo nei giorni scorsi anche lasciato la sua porzione di riso ad alcuni suoi compagni d’avventura. Veronica Gentili la rassicura, facendole notare che da fuori si vede tutto con uno sguardo più lucido. A questo punto, la conduttrice riserva alla naufraga una graditissima sorpresa, ovvero un video del marito Giovanni.

Ed ecco che, improvvisamente, quest’ultimo appare alle sue spalle, generando in lei una reazione commovente. Teresanna inizia a saltare di gioia, a piangere e a sorridere incredula di poter finalmente riabbracciare il marito. Una bella scossa per la Pugliese, che appare in tilt. Gentili le fa una proposta: se deciderà di far restare Giovanni per una notte in Honduras, dovrà rinunciare al momento dedicato alla pesca fino alla prossima puntata. Teresanna accetta subito, senza neanche pensarci.

La Pugliese, come gli altri naufraghi, non sanno che la prossima puntata andrà in onda mercoledì 18 giugno, tra due giorni. Dunque, non sarà difficile per loro attendere. Ma per mettere in difficoltà Teresanna, la conduttrice nasconde questo dettaglio. Sapendo, invece, che dovrà rinunciare al pesce solo per due giorni e non per una settimana, la naufraga accetta comunque. A questo punto, Simona Ventura a L’Isola dei Famosi commette una gaffe.

L’opinionista fa notare che la prossima puntata andrà in onda già tra due giorni e poi si rende conto dell’errore, tanto che chiede alla Gentili se può dirlo. La conduttrice tenta di salvare la situazione, cercando di zittire la Ventura facendo il gesto del silenzio con il dito, in studio. Simona se ne rende conto e cerca di far finta di niente, generando risate sui social network.