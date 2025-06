Lucarelli a L’Isola da applausi: lucida sul caso Teresanna, Adinolfi affondato

Si sono accese le tensioni in questi giorni a L’Isola dei Famosi 2025 con Mirko Frezza, Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri finiti al televoto nella scorsa puntata. Il primo è convinto che questo televoto sia frutto di una strategia e riceve il sostegno delle altre due compagne d’avventura. In effetti, è stato Omar Fantini a decidere questa sfida, in quanto Leader, dopo le nomination della scorsa puntata. Sulla questione stasera, dallo studio di Canale 5, interviene Selvaggia Lucarelli, ospite speciale dell’appuntamento, che non le manda a dire a Mario Adinolfi, che sembra muovere le fila.

Il piano va in porto stasera, anche se non in modo perfetto, visto che Chiara viene eliminata. In realtà, Omar ha ammesso dopo la scorsa puntata di aver preso le sue scelte da Leader con le nomination per spedire a casa Teresanna. Non riesce nel suo intento e prima di arrivare a questa eliminazione, si accendono le tensioni in diretta. Il primo a scagliarsi contro Adinolfi, accusato di essere un burattinaio, è Mirko:

“Mario mi ha detto che avevo ragione e poi ha detto che l’ho fatto per le telecamere. Io sono attore me lo scorso delle telecamere. Qualcuno qui è abituato a guardare la telecamera. A Mario gli voglio bene. Per la sua fisicità è giusto che abbia una doppia personalità. Ha una fisicità importante che gli permette di essere…”

Adinolfi replica cercando, inizialmente, di puntare sul tema di bodyshaming. Poi accusa Mirko di aver alimentato gli scontri di fronte alle telecamere, in quanto da attore saprebbe bene come muoversi. Il politico crede che Frezza sia “cinematografico”. Tocca poi a Teresanna stasera a L’Isola dei Famosi rispondere ad Adinolfi e qualche altro naufrago, come Omar, che la accusano di non essere sincera:

“Se avessi un po’ di calcolo in più eviterei di innervosirmi e di alzare la voce, perché poi me ne pento amaramente e ci sto male. Riguardo le menzogne, penso che appartengano un po’ a tutti, salvando giusto qualcuno. Si sta attuando un grande piano di strategia. Qual è? Colpire chi dà più fastidio. Colpire i punti deboli. Ci avviciniamo alla fine. Chi vuole quel podio farà di tutto per tagliare le gambe a quelli che sono più temibili”

A questo punto, Veronica Gentili annuncia ai naufraghi che in studio c’è Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima si scaglia prima contro Mirko e poi attacca Adinolfi, asfaltandolo in diretta TV:

“Fa abbastanza sorridere che un attore accusi di falsità gli altri. Quindi, caro Mirko, mi sembra che sia tu il primo. Per la prima volta, mi tocca dare ragione ad Adinolfi. Non fare il paraculo con me, perché ti smaschero in cinque secondi. Anche le accuse che Mirko muove nei confronti di Adinolfi sono perfette, la sua personalità è più pesante. Muove gli altri come pedine con abilità. Sta seduto come una comare e comincia a parlare di questo e quest’altro. Mette uno contro l’altro in modo diabolico”

Teresanna dà subito ragione a Selvaggia sul suo commento contro Adinolfi, come anche il pubblico da casa. “Mario è diventato il pensatore di tutti. Ma dov’è quel Mario che sui social attaccava tutti?”, così la Lucarelli punzecchia ancora il politico. Questa volta, Mario replica solo con qualche parola facendo notare che probabilmente la giornalista fuori l’ha seguito: “Mi hai seguito poco, ho sempre attaccato con il sorriso. Non credo di aver mai odiato nessuno”.

Non finisce qui, la Lucarelli si schiera dalla parte di Teresanna, scagliandosi contro Omar e Adinolfi:

“C’è la guerra per la leadership. C’è un leader cerebrale che è Mario, il burattinaio, e poi ci sono i due Leader più fisici, Omar e Teresanna. Omar si sente il più forte e si sente già il candidato alla vittoria e Teresanna gli dà fastidio. Omar parla sopra. Quando parla, parla con un ‘noi’, come se parla per il gruppo. Teresanna, non la sopporto neppure io certe volte, è come se fosse uno specchio per me. La vogliono far fuori perché è una donna forte e infastidisce la leadership maschile”

Omar non prende bene questo commento e dichiara di non avere intenzione di abbattere Teresanna.