Isola dei Famosi: puntata orribile tra polemiche, prove sospette e televoti

La sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, che ha parecchio annoiato, è iniziata con la prima eliminazione, quella del televoto aperto la scorsa settimana. Ha perso la sfida Jasmin Salvati con il 18.75% (Teresanna 42.94%, Loredana 38.31%). La puntata è andata avanti con Veronica Gentili che ha annunciato il televoto flash in diretta della serata, con tutti i concorrenti a rischio. Nel frattempo, ha dato il via ad alcune sfide, con i naufraghi divisi in coppie, gruppi o in solitaria, non in modo casuale, per evitare il televoto flash. Infatti, la conduttrice ha scelto di accoppiare volti che tra loro sono in contrasto.

Le prime ad affrontare la prova sono state Cristina Plevani e Loredana Cannata, che si sono dovute spostare a bordo di una barca verso Playa Uva, remando. Dopo di che, è toccato a Mario Adinolfi e Mirko Frezza, i quali hanno dovuto accettare di tagliare barba e capelli e di fare un tatuaggio. Consigliato dall’amico Giuseppe Cruciani, il politico si è rifiutato di tagliare i capelli e la barba. Invece, Mirko ha accettato di fare il tatuaggio. Intanto, Cristina e Loredana hanno raggiunto Playa Uva, dove hanno potuto mangiare un cornetto e bere un succo. Le due naufraghe hanno dovuto poi cercare di tornare in tempo su Playa Palapa.

A questo punto, invogliato da Veronica Gentili e dallo studio di Canale 5, Adinolfi a L’Isola dei Famosi ha accettato di tagliare i capelli e la barba, così da poter mangiare la bistecca. Entrambi i naufraghi, come Cristina e Loredana, hanno così superato la prova ed evitato il televoto. Il Leader, Omar Fantini, ha dovuto affrontare la sua sfida, perdendo la prova dell’uomo vitruviano contro un esperto. Per la prima volta, così, il naufrago è finito al televoto.

Dopo di che, è arrivato il turno di Teresanna, Patrizia e Chiara. A salvarsi è stata la prima, che ha superato subito la prova, a differenza delle sue due compagne. Non solo non è finita al televoto, la Pugliese ha avuto come ricompensa la possibilità di fare una bella doccia. La puntata è andata avanti con la prova di Jay e Paolo. Dopo vari tentativi che hanno divertito tutti, alla fine i due naufraghi non hanno superato la sfida.

Sono così finiti al televoto flash Omar, Patrizia, Chiara, Jay e Paolo.

Isola dei Famosi: polemiche, prove sospette e televoto flash

Jasmin Salvati ha deciso di restare nell’Ultima Spiaggia con Dino Gianrusso e Alham El Brinis. Il pubblico non ha reagito bene quando Veronica Gentili ha portato avanti il discorso fatto da Dino Giarrusso, prima della sua eliminazione. Quest’ultimo ha confessato di aver avuto dei rapporti con centinaia di donne, lasciando perplessi Cristina Plevani e i telespettatori. Nell’Ultima Spiaggia, Dino stasera ha confermato quanto detto. A dire la sua ci ha pensato Giuseppe Cruciani, presente in studio per sostenere il suo amico Mario Adinolfi.

“Dai robetta così. No, scherzo. Sì, centinaia di donne è credibilissimo”, ha affermato. Il discorso è andato avanti poi in un’altra fase della puntata, quando Veronica ha chiesto l’opinione dei naufraghi presenti su La Palapa, che non sanno che Dino si trova nell’Ultima Spiaggia. Molti telespettatori si sono infastiditi nel vedere la conduttrice indagare sul numero di donne che sono state a letto con alcuni naufraghi, come se si trattasse di una collezione.

L’eliminato al televoto flash è stato Paolo Vallesi con il 12,10% (Omar 36.66%, Patrizia 20.07%, Chiara 18.3%, Jey 12.77%). La sua eliminazione ha generato delle polemiche, per via delle prove differenti che i naufraghi hanno dovuto affrontare per non andare al televoto flash della sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2025. Infatti, la produzione avrebbe dovuto optare per una prova uguale per tutti, in modo da rendere le cose eque.

Hanno riscontrato tutti delle difficoltà in queste prove, ma essendo diverse chiunque può pensare che se fossero state differenti il risultato del televoto sarebbe stato un altro. Una puntata noiosa, a detta di molti telespettatori, e ricca di polemiche, questo è poco ma sicuro. Argomentazioni poco interessanti, zero dinamiche e nessun confronto acceso: questi i motivi per cui questo appuntamento è risultato decisamente inutile.

Isola dei Famosi nomination sesta puntata: chi è finito al televoto

Paolo Vallesi ha deciso di restare in gioco nell’Ultima Spiaggia con Dino, Alham e Jasmin. Dopo di che, a La Palapa è arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto: Mirko, Chiara e Teresanna. Omar Fantini ha salvato Loredana, durante l’ex aequo.

Mirko ha nominato Loredana;

Loredana ha nominato Mirko;

Mario ha nominato Chiara;

Cristina ha nominato Chiara;

Chiara ha nominato Cristina;

Teresanna ha nominato Mario;

Jay ha nominato Loredana;

Patrizia ha nominato Mirko;

Omar come Leader ha nominato Teresanna.

Finalmente iniziano le discussioni interessanti e devono tagliare corto perché hanno fatto un un’intera puntata basata su giochini idioti e noiosi. A questo punto meritano davvero di chiudere. Autori pessimi. #Isola — Mosè (@moses674) June 11, 2025

Comunque questa puntata è un opera di autosabotaggio degli autori altrimenti non si spiega #isola — Ilbastardone🌪️ (@Angenali26) June 11, 2025

Mi dispiace dirlo #isola la peggiore puntata, prove architettate e argomentazioni pessime — Gloria Pierantozzi (@GloriaPierantoz) June 11, 2025

questa pubblicità ha letteralmente salvato la serata e questa puntata orrenda dell’isola #isola pic.twitter.com/xJT40mAU0S — paolo (@Paoliciousss) June 11, 2025

Non c'è uno straccio di gara, di discussione, di dinamiche, di nulla. Ma chi l'ha pensata questa puntata? #Isola — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) June 11, 2025