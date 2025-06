Isola: Adinolfi si rasa ed è irriconoscibile, Mirko si tatua ed è polemica

Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025 decide di rasarsi, sia barba che capelli. Il politico viene messo di fronte a un’importante scelta, che riguarda due obiettivi ben precisi. Facendo il punto della situazione, Veronica Gentili annuncia nella sesta puntata, in onda l’11 giugno, che tutti i concorrenti sono destinati a finire al televoto. Tramite delle prove, hanno la possibilità, divisi in coppie improbabili, di evitare la sfida e di mangiare qualcosa.

Inizialmente è il turno di Loredana Cannata e Cristina Plevani, che entro una tempistica ben precisa devono raggiungere Playa Uva remando. Tocca poi, appunto, a Mario Adinolfi e Mirko Frezza. I due vengono messi di fronte a una scelta: rasando barba e capelli e facendo un tatuaggio, possono gustare una bistecca ed evitare il televoto. Frezza decide di fare il tatuaggio, mentre al politico non resta altro che tagliare sia barba che capelli.

“Io purtroppo io ho un accordo con Rocco Schiavone fino al 2026 e non posso tagliare i capelli. Posso fare il tatuaggio”, dichiara Mirko. Dallo studio, Adinolfi riceve il sostegno del suo amico Giuseppe Cruciani, che però lo invita a non accettare la proposta. In particolare, gli fa notare che ha più volte superato i televoti e che può farcela anche ora. “L’avete fatto diventare buono, non è più il Mario aggressivo”, sottolinea Cruciani.

Quest’ultimo resta deluso quando, improvvisamente, Adinolfi cambia idea e decide di rasarsi, regalando il colpo di scena. Non è la prima volta che accade una cosa del genere in cambio di una ricompensa. Arrivano così un barbiere e un tatuatore del posto. Mentre il pubblico si diverte nel vedere Mario senza capelli e barbara a L’Isola dei Famosi, la scelta di far fare un tatuaggio a Mirko genera polemiche.

Infatti, molti telespettatori fanno notare che non è igienico fare un tatuaggio in quelle condizioni, con la pelle bruciata dal sole e con (appunto) poca igiene. Intanto Mario, che in queste settimane ha generato tante polemiche con il suo atteggiamento e le sue parole, sembra subito pentirsi della scelta fatta e fa presente che ora con la testa senza capelli potrebbe subire i raggi del sole. Cambia idea e si riprende quando mangia la sua fetta di carne. Non solo, entrambi evitano il televoto, come Cristina Plevani e Loredana Cannata.