Isola, Adinolfi dà il peggio di sé: ira di Pretelli e Ventura lo stende

Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025 infastidisce persino Pierpaolo Pretelli, che in Honduras svolge il ruolo di inviato speciale. Ciò accade nella nuova puntata del reality show, condotto da Veronica Gentili, in onda il 28 maggio 2025. Tutto prende inizio quando la conduttrice manda in onda una clip che ritrae gli ultimi accesi scontri tra il politico e Teresanna Pugliese. Non solo, il naufrago tanto discusso si è scontrato anche con Chiara Balistreri. Stasera Adinolfi si ritrova a dover affrontare anche le stoccate di Simona Ventura e della Gentili.

Dopo aver parlato del Tapiro d’oro speciale ricevuto da Staffelli, Veronica parte subito da questi scontri. Teresanna prende la parola, parlando dello scontro acceso che lei e Chiara hanno avuto in questi giorni con Mario, che ha utilizzato dei toni abbastanza forti:

“In realtà sì, ho sentito abuso di potere da parte dei Senatori, in particolare Mario. In quella specifica discussione, alzò molto il tono, non solo il dito. Avanzava il passo. So che non avrebbe fatto altro, ma per me è una brutta pagina. Fa della sua buona istruzione un abuso di potere. In questo caso, Chiara non voleva offenderlo, ma spiegava il motivo per cui i giovani hanno lasciato. Erano stanchi, ma non temevano gli altri, non temevano una persona che non riesce ad alzarsi. Lui l’ha presa come un’offesa”

Teresanna stasera a L’Isola dei Famosi riceve tanti applausi dal pubblico presente in studio. Il gesto infastidisce Mario, che inizia a parlare spiegando la sua posizione, riferendosi alle parole di Chiara:

“Non riesco a capire quale abuso e quale potere. Non ho fatto altro che rispondere a un’offesa, mi ha detto che non sono neanche capace di alzarmi dal letto. Ho affrontato avversari più pericolosi di questi. Devo sentirmi insultato e che questo debba essere sostenuto dall’applauso del pubblico”

Veronica Gentili prende le difese degli spettatori, facendo notare che l’applauso non è arrivato per il suo disappunto su quello che lui ha ritenuto un attacco sulla sua condizione fisica. A questo punto, la conduttrice dà la parola a Chiara, che non riesce a parlare a causa dei continui interventi di Mario. Pierpaolo Pretelli si mostra infastidito e più volte chiede ad Adinolfi di far parlare la Balistreri: “Ok, Mario però facciamo parlare Chiara”.

Dopo vari richiami, finalmente il naufrago se ne resta in silenzio e Chiara ha modo di replicare, ricevendo altri applausi dagli spettatori:

“Non permette agli altri di esprimersi. Se lui la vede in un modo, bisogna vederla come la vede lui. Tu hai parlato, ora parlo io. Lui vuole far passare me come la 20enne maleducata, quando io espresso solo un dato di fatto. Lui è il primo a ironizzare su sé stesso. È un dato di fatto”

Mario Adinolfi continua a mantenere la sua posizione, mentre il pubblico a casa è ormai schierato contro di lui. Chiara deve replicare e, anche questa volta, non le viene data la possibilità dal naufrago. A questo punto, Pretelli alza il tono della voce e chiede aiuto a Veronica Gentili: “Veronica, Chiara voleva rispondere!”. Pierpaolo riesce così a permettere a Chiara di replicare: “Non sopporto come ti esponi e i tuoi toni. Non mi sono svegliata e ho detto Mario non ti sopporto”.

La conduttrice punta poi l’attenzione sul fatto che Teresanna ha definito Alessia Fabiani l’ancella di Adinolfi. La showgirl tenta di restare in piedi: “Sono fiera di essere ancella. Ho trovato un amico, che ha bisogno di me, per coccole e cure”. Gentili la stronca subito: “Credo che ‘ancella’ fosse nell’ottica dei servitori”. Mario, intanto, conferma che Alessia ha agito per lui con fare materno.

Interviene poi Dino Gianrusso, anche lui vicino ad Adinolfi. “Mi fa sorridere, perché sono storicamente distante da Mario”, dice il politico. Gentili, però, non ci sta e fa notare che solitamente quando in questioni importanti si hanno pensieri differenti avviene il confronto. “Io la vedo diversamente da Mario e mi scontro con lui. Ma di fronte a lui vi ho visti timidini. Quando uno la pensa diversamente si accalora”, dichiara convinta la conduttrice.

A stroncare definitivamente Adinolfi ci pensa Simona Ventura, la quale ci tiene a riprendere un discorso da lui fatto sulle famiglie. Il politico ha confermato le idee che ha sempre portato avanti in questi anni, una delle quali è che secondo lui si è davvero genitori quando c’è sia la mamma che il papà. Mario è certo che gli omosessuali non dovrebbero crescere dei figli, in poche parole. L’opinionista ha un’opinione ben diversa:

“Il mestiere di genitore è difficilissimo, si combatte e si guadagna sul campo. Io ho adottato una bambina nel 2006 e che adesso è mia figlia. Ha quasi 19 anni ed è uno dei regali più grandi della mia vita. L’ho crescita da sola, perché l’ho adottata da single. I fallimenti ci sono in tutte le famiglie. Le famiglie sono tutte uguali, quello che bisogna ricordare è che un bambino ha bisogno di amore, dedizioni e cure. Che sia due madri o due padri non importa”

Inaspettatamente, Adinolfi preferisce non replicare e se ne resta in silenzio.